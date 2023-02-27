Orri Sigurjonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orri Sigurjonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orri Sigurjonsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Orri Sigurjonsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Orri Sigurjonsson 11 Aralık 1994 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Orri Sigurjonsson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Orri Sigurjonsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fram Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fram Reykjavík takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Orri Sigurjonsson'nin Fram Reykjavík ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Orri Sigurjonsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Orri Sigurjonsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Orri Sigurjonsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Orri Sigurjonsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Aralık 2011 yılında Thór

2 Şubat 2023 yılında Fram Reykjavík

Orri Sigurjonsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Orri Sigurjonsson şuan Fram Reykjavík takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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