Orri Steinn Oskarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orri Steinn Oskarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Orri Steinn Oskarsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Orri Steinn Oskarsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Orri Steinn Oskarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orri Steinn Oskarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orri Steinn Oskarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Orri Steinn Oskarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Orri Steinn Oskarsson 29 Ağu 2004 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Orri Steinn Oskarsson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Orri Steinn Oskarsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SönderjyskE futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Orri Steinn Oskarsson'nin SönderjyskE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Orri Steinn Oskarssonboyu ve yaşı kaç

Orri Steinn Oskarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Orri Steinn Oskarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Orri Steinn Oskarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Orri Steinn Oskarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Grótta

3 Eylül 2020 yılında FCK Altyapı

1 Şubat 2021 yılında FC Kopenh. U19

1 Temmuz 2022 yılında FC Kopenhag

31 Ocak 2023 yılında SönderjyskE

30 Haziran 2023 yılında FC Kopenhag

Orri Steinn Oskarsson kimdir

Orri Steinn Oskarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Orri Steinn Oskarsson şuan SönderjyskE takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Orri Steinn Oskarsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda U21 takımında 19 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 9 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 11 numaralı formasıyla 22 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

İzlanda U16 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 8 gol atmıştır.

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Orri Steinn Oskarsson nereli

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