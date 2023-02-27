Orri Sveinn Stefansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orri Sveinn Stefansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orri Sveinn Stefansson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Orri Sveinn Stefansson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Orri Sveinn Stefansson 20 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Orri Sveinn Stefansson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Orri Sveinn Stefansson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fylkir Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fylkir Reykjavík takımına 1 Ocak 2013 tarihinde katılmıştır. Orri Sveinn Stefansson'nin Fylkir Reykjavík ile sözleşmesi 16 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Orri Sveinn Stefansson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Orri Sveinn Stefansson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Orri Sveinn Stefansson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Orri Sveinn Stefansson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Fylkir

16 Mayıs 2013 yılında Ellidi

16 Ekim 2013 yılında Fylkir

15 Mayıs 2015 yılında ÍF Huginn

16 Ekim 2015 yılında Fylkir

19 Mart 2016 yılında ÍF Huginn

17 Ekim 2016 yılında Fylkir

Orri Sveinn Stefansson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Orri Sveinn Stefansson şuan Fylkir Reykjavík takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Orri Sveinn Stefansson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U21 takımında 16 numaralı formasıyla 22 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 14 numaralı formasıyla 7 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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