Orsalama ne demek, TDK'ya göre Orsalama kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Orsalama ne demek? Orsalama TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi orsalama kelimesi. Peki orsalama ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre orsalama nedir, orsalama kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ORSALAMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Orsalama kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre orsalama kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Orsalamak işi

