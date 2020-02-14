ORSAM'da "Son Gelişmeler Işığında Irak'ın Geleceği ve Türkiye" Paneli

ANKARA (AA) - Ortadoğu Araştırmaları Merkezince (ORSAM), "Son Gelişmeler Işığında Irak’ın Geleceği ve Türkiye" başlıklı panel düzenlendi.

ORSAM Irak Araştırmaları Koordinatörü Bilgay Duman moderatörlüğündeki panele, Bağdat Milletvekili ve eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya el-Sudani, ORSAM Irak Çalışmaları Uzmanı Dr. Vasik el- Sadun, Irakıye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Dr. Ahmed Yusuf el-Cemili katıldı.



Panelin açılış konuşmasını yapan ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, Irak’ın, Amerikan işgalinden sonra istikrara kavuşamadığını, çok fazla dışarıdan müdahaleye maruz kaldığını belirterek, "Son gelişmeler, özellikle Irak-İran, Irak-ABD, Irak-Türkiye ilişkilerine nasıl bir etki yaratacak, Irak’ı ORSAM olarak yakından izlemekteyiz." dedi.



Muhammed Şiya es-Sudani, Irak’taki sokak gösterilerinde halkın çok temel taleplerinin olduğunu, kökten siyasal reformlar yapılmasını talep ettiklerini aktardı. Sudani şunları kaydetti:

“Bu gösterilere aslında meşruiyet kazanan talepler silsilesi diyebiliriz. Bu gösteriler vasıtasıyla istihdam yaratılması, vatandaşların üzerindeki baskının azaltılması, devlet tarafından vatandaşa yapılacak hizmetlerin sunulması yönünde çalışmalar istenmekte. Farkındalık ve bilinç seviyesi artmış vaziyette. Sokağa çıkanların yüzde 55'i gençlerdir. Bu çok önemli. Gençler haklarını elde edebilmek için her türlü çağrıyı yapmak üzere sokağa indi. Meşruiyet kazanan talepler söz konusu. Buna siyasetçiler tarafından karşılık verilmesi gerekiyor."



Halkın taleplerine cevap verilmesi gerektiğini ifade eden Sudani, "Vatandaşların taleplerine yönelik iki tane kanun yasalaştı. Özellikle parlamento seçimleri ile ilgili. Bağımsız bir seçim gerçekleşmesiyle ilgili kanun yasalaştı. Bu yasalaşmayla ilgili vatandaşlarımızın baskısı olmasaydı bu denli bir aşamaya gelemezdi." dedi.



Yusuf el-Cemili ise Irak sokaklarında, gösterilerde ortaya konan söylemlerin etnik ve mezhepsel ayrışmalardan uzak, meşruiyet kazanmış söylemler olduğunu ifade ederek, yeni perspektif kazanmış gençlerin ikna edici söylemlerle gelerek siyasi hareketler üzerinde etkili olduğunu belirtti.



Irak’taki sokak gösterilerinin Irak tarihi açısından önemine değinen Vasik el-Sadun ise gösterilerin Irak’ın bulunduğu siyasi, ekonomik ve sosyal durumun bir yansıması olduğunu belirtti.



Kaynak: AA