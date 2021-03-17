Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Orta Afrika Cumhuriyeti ya da yaygın kullanımı ile Orta Afrika, Afrika kıtasının orta bölümünde yer alan, denize kıyısı bulunmayan bir kara ülkesidir. Ülkenin sınır komşularını Çad, Sudan, Güney Sudan, Kongo DC, Kongo Cumhuriyeti ve Kamerun oluşturmaktadır.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Nüfusu Kaç Kişidir?

Orta Afrika Cumhuriyeti 4616000 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 123. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00059 olduğu görülmektedir.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Müslüman Nüfus sayısı 395000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 8,9 olarak rakamlara yansımıştır.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Orta Afrika Cumhuriyeti'nin yüz ölçümü 617953 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0 km² Karasal Alan : 622984 km²

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Haritadaki Yeri / Konumu