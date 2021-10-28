Orta Hece Düşmesi ne demek, TDK'ya göre Orta Hece Düşmesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Orta hece düşmesi ne demek? Orta hece düşmesi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi orta hece düşmesi kelimesi. Peki orta hece düşmesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre orta hece düşmesi nedir, orta hece düşmesi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ORTA HECE DÜŞMESİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Orta hece düşmesi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre orta hece düşmesi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Orta hecede bulunan vurgusuz ünlünün bazı durumlarda düşmesi, haploloji



ORTA HECE DÜŞMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- ağızın > ağzın, oğulu > oğlu, gönülüm > gönlüm.

