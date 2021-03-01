Orta riskli iller hangileri?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde Pazar günü olarak sürecek" dedi. Peki Orta riskli iller hangileri? işte detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde Pazar günü olarak sürecek" dedi. Peki Ortya riskli iller hangileri? işte ayrıntılar...
ORTA RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyuip Erdoğan merakla beklenen, ‘kademeli normalleşme’ kararlarını açıkladı.
Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek. İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacak.
MAVİ: DÜŞÜK KORONAVİRÜS RİSKİ
SARI: ORTA KORONAVİRÜS RİSKİ
TURUNCU: YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ
KIRMIZI: ÇOK YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ
Buna göre orta riskli iller:
Bursa
Manisa
Aydın
Denizli
Ayfonkarahisar
Isparta
Ankara
Eskişehirspor
Bartın
Karabük
Çankırı
Çorum
Kırşehir
Nevşehir
Yozgat
Adana
Hatay
Kahramanmaraş
Gaziantep
Sivas
Malatya
Erzincan
Tunceli
Elazığ
Bayburt
Erzurum
Kars