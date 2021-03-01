Orta riskli iller hangileri?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde Pazar günü olarak sürecek" dedi. Peki Ortya riskli iller hangileri? işte ayrıntılar...

ORTA RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyuip Erdoğan merakla beklenen, ‘kademeli normalleşme’ kararlarını açıkladı.

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek. İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacak.

MAVİ: DÜŞÜK KORONAVİRÜS RİSKİ

SARI: ORTA KORONAVİRÜS RİSKİ

TURUNCU: YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ

KIRMIZI: ÇOK YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ

Buna göre orta riskli iller:

Bursa

Manisa

Aydın

Denizli

Ayfonkarahisar

Isparta

Ankara

Eskişehirspor

Bartın

Karabük

Çankırı

Çorum

Kırşehir

Nevşehir

Yozgat

Adana

Hatay

Kahramanmaraş

Gaziantep

Sivas

Malatya

Erzincan

Tunceli

Elazığ

Bayburt

Erzurum

Kars