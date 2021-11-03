Orta Tedrisat ne demek, TDK'ya göre Orta Tedrisat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Orta tedrisat ne demek? Orta tedrisat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi orta tedrisat kelimesi. Peki orta tedrisat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre orta tedrisat nedir, orta tedrisat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ORTA TEDRİSAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Orta tedrisat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre orta tedrisat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ortaöğretim

