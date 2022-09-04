Orta Vadeli Program ile ilgi açıklamalardan bulunan Bakan Nebati: "Program, kalıcı iyileşmeyi ve verimliliği sağlamak üzere oluşturulmuştur"

Resmi Gazete'de yayımlanan ekonomi programı "Orta Vadeli Program" ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Program dönemi sonunda, ihracatımızın 305 milyar dolara ulaşacağını, işsizlik oranının yüzde 9,6 ile önemli ölçüde gerileyeceğini, cari işlemler açığının GSYH'ye oranının yüzde 0,9 olacağını, enflasyonun tek hanelere ineceğini öngörüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"EKONOMİMİZİ BÜYÜTTÜK VE GÜÇLENDİRDİK"

Programla ilgili açıklamalarını resmi Twitter hesabı üzerinden tweet dizesi yayınlayarak paylaşan Bakan Nebati, "Hükümet olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana kapsayıcı kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda hazırlayıp uyguladığımız orta ve uzun vadeli planlarla ekonomimizi büyüttük ve güçlendirdik.

Önümüzdeki 3 yıllık dönemin yol haritasını oluşturacak Orta Vadeli Program, dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler titizlikle analiz edilerek, On Birinci Kalkınma Planı esaslarıyla uyumlu şekilde hazırlanmıştır." dedi.

"EKONOMİMİZİN BÜYÜMESİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Açıklamalarına devam eden Nureddin Nebati ayrıca, "Programımızı hazırlarken büyümeyi ve istihdamı artıran, yüksek katma değerli üretimi önceliklendiren ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi esas alan Türkiye Ekonomi Modelimiz merkeze alınmıştır.

Program süresince uygulayacağımız politikalar da bu kapsamda, yüksek katma değerli üretimi, cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşmeyi, verimliliği ve ihracat artışını sağlamak üzere oluşturulmuştur.

Böylelikle ekonomimizin ortalama yüzde 5,3 büyümesini, istihdamın toplamda 2,7 milyon kişi artmasını öngörüyoruz.

Ayrıca program dönemi sonunda, ihracatımızın 305 milyar dolara ulaşacağını, işsizlik oranının yüzde 9,6 ile önemli ölçüde gerileyeceğini, cari işlemler açığının GSYH’ye oranının yüzde 0,9 olacağını, enflasyonun tek hanelere ineceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZ İÇİN BİR BÜTÇE HAZIRLAMAYA ÇALIŞTIK"

Ekonomi anlamında gelinen noktayı değerlendirerek, tüm vatandaşların ortak menfaatine göre bir program hazırlamaya gayret ettiklerini ifade eden Bakan Nebati, "Vurgulamak isterim ki, 2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programımızda, önceki yıllarda olduğu gibi mali disiplinden asla taviz vermedik.

Ekonomimizin temel dinamiklerini göz önünde bulundurarak tüm vatandaşlarımızın önceliklerini karşılayacak bir bütçe hazırlamaya gayret ettik. Program dönemi sonunda, Merkezi Yönetim Bütçe açığının GSYH’ye oranının yüzde 1,5 olmasını öngörüyoruz.

Önümüzdeki 3 yıllık dönemin yol haritasını oluşturacak Orta Vadeli Programımızın ülkemize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, Programın hazırlanmasına katkı sağlayan, özveriyle çalışan tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum." diyerek açıklamalarını sonlandırdı.