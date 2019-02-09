Ortaca'da CHP'den istifa eden Başkan Karaçelik, DP'den aday oldu

MUĞLA'da, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifasının ardından Demokrat Parti'ye (DP) geçti. Karaçelik, DP Ortaca Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı.

CHP Parti Meclisi, bir süre önce Ortaca'da mevcut Belediye Başkanı Hasan Karaçelik'in yerine Mehmet Sertkaya'yı aday gösterdi. Sonrasında Karaçelik, bazı Belediye Meclis üyeleriyle birlikte CHP'den istifa edip, DP'ye geçti. DP Ortaca Belediye Başkan adayı olan Karaçelik, bu kararı seçim bürosu açılışında duyurdu. Seçim bürosu açılışına; Muğla Büyükşehir Belediyesi için bağımsız aday olan Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı ve DP'nin Muğla genelindeki yöneticileriyle ilçe sakinleri katıldı.

Ekibinde yer alacak Belediye Meclis üyesi adaylarını açıkladıktan sonra konuşma yapan Hasan Karaçelik, "Bir kişiyi makama getirmek, orada oturtmak siyasi partilerin görevleri değildir. Onların görevleri, halka hizmet etmektir. Halka hizmet etmek değil de kendilerini garantiye almak isteyenlere, yine Ortaca halkı 31 Mart'ta gerekli cevabı verecektir. Muğla bilindiği gibi demokratik kimliğiyle, Atatürkçü ve cumhuriyetçi yapısı ile bilinen bir kenttir. Hangi siyasi parti mensubu olursak olalım, Muğla'da demokrasi kültürü vardır. Ama maalesef demokrasiye en çok sahip çıktığını iddia eden bir siyasi parti, bugün demokrasiyi ayaklar altına almıştır. Ona da gereken cevabı yine sizler vereceksiniz" dedi.

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı da konuşma yapıp, bu seçimde de aday olan rakibi, CHP adayı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü eleştirdi.

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DHA