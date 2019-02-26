Ortağını Vurdu, Annesini Öldürmeye Giderken Şoförü Rehin Alıp Otobüs Kaçırdı (3)
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Sadık Z., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "Kasden adam öldürmeye teşebbüs, kişi ve kişileri hüvviyetinden...
TUTUKLANDI
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Sadık Z., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "Kasden adam öldürmeye teşebbüs, kişi ve kişileri hüvviyetinden yoksun bırakmak" suçlarından tutuklandı. Sadık Z., Kepsut L Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
DHA
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