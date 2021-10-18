Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama: Alışmışlar şike yapmaya, adaletten bahsetme hakkınız yok

Süper Ligin 9.haftasında dün saat 19.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede Trabzonspor, Fenerbahçe'yi Bakasetas (2) ve Yusuf Sarı'nın attığı gollerle 3-1 yendi. Fenerbahçe'nin tek golünü Diego Rossi'nin attığı maçın ardından Trabzon'un Ortahisar ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç sosyal medya paylaşımları sosyal medyaya damga vurdu.

"FENER'İ TRABZONDA SÖNDÜRDÜK"

Ahmet Metin Genç maçın bitmesinin ardından yaptığı paylaşımda," Bu senenin uzak ara en iyi takımı nağmağlup liderliğe oturdu. Fener’i Trabzon’da söndürdük bu akşam. O sene bu sene olacak sanırım. Skoru bilenlerin formalarını da en kısa sürede hazır edeceğim." ifadelerini kullandı.

"SİZİN ADALETTEN BAHSETMEYE HAKKINIZ YOK"

Daha sonra Fenerbahçe Başkan Vekili ve Kulüp Sözcüsü Erol Bilecik'in yaptığı açıklamaların üzerine paylaşım yapan Genç şu ifadeleri kullandı:

"Fenerin başkanı ve yöneticisi Erol Bilecik, adaletten bahsediyor. Her türlü mücadeleyi saha dışında yapacağız diyor. Alışmışlar ŞİKE yapmaya. Sizin Adaletten bahsetmeye hakkınız yok. Merak etmeyin biz 2010/2011 deki gibi Şampiyon olacağız. En büyük Trabzonspor"