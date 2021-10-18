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  3. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama: Alışmışlar şike yapmaya, adaletten bahsetme hakkınız yok

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama: Alışmışlar şike yapmaya, adaletten bahsetme hakkınız yok

Süper Ligin 9.haftasında Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in sözleri Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama: Alışmışlar şike yapmaya, adaletten bahsetme hakkınız yok

Süper Ligin 9.haftasında dün saat 19.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede Trabzonspor, Fenerbahçe'yi Bakasetas (2) ve Yusuf Sarı'nın attığı gollerle 3-1 yendi. Fenerbahçe'nin tek golünü Diego Rossi'nin attığı maçın ardından Trabzon'un Ortahisar ilçesi Belediye Başkanı  Ahmet Metin Genç sosyal medya paylaşımları sosyal medyaya damga vurdu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama: Alışmışlar şike yapmaya, adaletten bahsetme hakkınız yok

"FENER'İ TRABZONDA SÖNDÜRDÜK"

Ahmet Metin Genç maçın bitmesinin ardından yaptığı paylaşımda," Bu senenin uzak ara en iyi takımı nağmağlup liderliğe oturdu. Fener’i Trabzon’da söndürdük bu akşam. O sene bu sene olacak sanırım. Skoru bilenlerin formalarını da en kısa sürede hazır edeceğim." ifadelerini kullandı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama: Alışmışlar şike yapmaya, adaletten bahsetme hakkınız yok

"SİZİN ADALETTEN BAHSETMEYE HAKKINIZ YOK"

Daha sonra Fenerbahçe Başkan Vekili ve Kulüp Sözcüsü Erol Bilecik'in yaptığı açıklamaların üzerine paylaşım yapan  Genç şu ifadeleri kullandı:

"Fenerin başkanı ve  yöneticisi Erol Bilecik, adaletten bahsediyor. Her türlü mücadeleyi saha dışında yapacağız diyor. Alışmışlar ŞİKE yapmaya. Sizin Adaletten bahsetmeye hakkınız yok. Merak etmeyin biz 2010/2011 deki gibi Şampiyon olacağız. En büyük Trabzonspor"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama: Alışmışlar şike yapmaya, adaletten bahsetme hakkınız yok

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