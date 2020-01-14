Ortahisar Kent Konseyi başkanını seçti.

Ortahisar Kent Konseyi Başkanı Önder Taşan oldu.

Ortahisar Kent Konseyi, 3. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Tek aday olarak gösterilen Önder Taşan yeni Ortahisar Kent Konseyi Başkanı oldu.

Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar'ın gelecek vizyonuyla ilgili politikaların oluşturulması noktasında kent konseyinin kararlarının hayati önem taşıdığını söyledi. Başkan Genç, "Şu anda seçilecek olan üçüncü dönem başkanlığımızla birinci dönemde olduğu gibi şevkle çalışacağız. Her ne kadar halk tarafından doğrudan yetkilendirilmiş olmasa bile kendi iç organı marifetiyle icra yetkisini almış ise de ortak amaç hemşerilerimizin mutluluğu olduğuna göre şehrimizi bütün kesimleriyle beraber oluşan ortak iradeyi yansıtmanın şehir adına çok önemli olduğunu müşahede etmiş durumdayız. Aynı anlayışla da inşallah devam edeceğim. Bir örnek vermek gerekirse 25. kez bizler gibi seçilmiş olan muhtarlarımızla bir araya geldik. Sivil toplum örgütlerimizle sayısız toplantı yaptık ve yapacağız. Hepimizin ortak amacı daha yaşanabilir bir Trabzon olduğuna göre aynı anlayışla görevimizi sürdüreceğiz. Tabi ki, şehrimizin sorunları var. Meselelerimiz var, bekleyen sorunlarımız var... Şehrimizin kültürel, sanatsal unvanı var. Bu şehir, kadim bir şehir... Son yıllarda gelişen turizm trendine uygun olarak şehrimizin ekonomisini yukarıya taşıyacak alanlarımız var. Şehrimizin gelecek vizyonuyla ilgili politikalarımızı oluşturmamız lazım. Bu manada çok kıymetli bir kent konseyimiz var" dedi.

Kent Konseyinin kanaatlerini önemseyeceklerini belirten Başkan Genç, bütün STK'larla birlikte ortak akılla hareket edeceğini kaydederek, "Kent konseyinin karar verici bir yetkisi olmasa bile kanaat verici bir yetkisi var. Bunu önemsiyorum. Yasada karar yetkisi yok ama kanaat verici bir paydaşlık yetkisi var. Bunu ne kadar önemsersek o kadar başarılı oluruz. Ortak akılla beraber bu neticelere ulaşırız diye düşünüyorum. Yeni büyükşehir olmamız nedeniyle kurumsallaşma sürecini ikmal ettik diyebiliriz. İnşallah ikmal ettiğimiz bu sürecin yeni zeminiyle beraber aynı yönetim anlayışına sahip çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber yolumuza devam edeceğiz. Seçimden önce ne söylemişse seçimden sonra uygulayan bir belediye başkanımızla yolumuza devam ediyoruz. Hangi ilçede tasarrufta bulunacak o ilçenin belediye başkanı ve meclisin kararını da dikkate alan bir belediye başkanımız var. Büyükşehir Belediye Başkanımız şehrimizle ilgili istihdam ve altyapı yatırımlarını büyük bir ciddiyetle takip ediyor. Trabzon milletvekillerimiz de çok gayretli çalışmalar yapıyor. Hepsi Trabzon sevdalısı, hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepimiz bu şehirde yaşayan insanlar topluluğuyuz. Bütün kesimlerimizle beraber mutlu olmayı amaçlamalıyız. Yani, bu şehrin çocukları da mutlu olmalı, gençleri de mutlu olmalı, büyüklerimiz de, engelli kardeşlerimiz de, bu şehirde yaşayan sokak hayvanları da mutlu olmalı... Bu manada kent konseyi ile çok güzel istişarelerimiz oldu. Kent konseyimizin hazırlayacağı bütün projelere destek vereceğimi burada ifade etmek istiyorum. Kültür, sanat ve tarih alanında bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da daha güzel işler yaparız diye düşünüyorum" diye konuştu.

Yürütme Kurulu Başkanlığı'na seçilen Önder Taşan ise konuşmasında Ortahisar'ın tarihi, kültürel, doğal bütün değerlerine sahip çıkacaklarına dikkat çekerek, "İlçemiz için projeler üreterek belediyemize katkıda bulunacağız. İnsan ilişkilerinin, çevre bilincinin, sosyal yaşantının en üst düzeyde gerçekleştirildiği bir kent olmak istiyoruz. Bütün STK'larla koordinasyon içinde hareket edeceğiz. Kent konseyi olarak tespitlerimizi yaptıktan sonra bunları Ortahisar Belediyemize bir rapor halinde sunacağız. Bugün burada görev alacak kadın, engelliler, gençlik meclislerimizle hep beraber çalışacağız. Sizlere layık olmaya çalışacağız. Hepinize olağan kongremize geldiğiniz için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Genel kurulda Yürütme Kurulu'nun yanı sıra engelli, gençlik ve kadın meclisleri başkanları da seçildi. Yürütme Kurulu'nda Ortahisar'da faaliyet gösteren 22 sivil toplum örgütünün temsilcileri yer alacak. Engeliler Meclisi Başkanlığı'na Bekir Sami Emiroğlu, Gençlik Meclisi Başkanlığı'na Emre Baysal ve Kadın Meclisi Başkanlığı'na ise Ülkü Koçoğlu seçildi.

Kaynak: İHA