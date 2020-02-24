Ortak akıl için arayışlar sürüyor

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, istişare kültürüne katkı sunmak ve aradaki iletişim köprüsünü güçlendirmek adına gerçekleştirdiği STK, dernek ve vakıf ziyaretlerine bir yenisini daha ekleyerek İpekyolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Erzurum Şubesi yönetimi ve üyeleriyle bir araya geldi.

Sektörün gidişatına yönelik durum değerlendirmesinde bulunmak ve yapılabilecek iş birliği çalışmalarına yönelik atılacak adımları görüşmek üzere gerçekleştirdiği ziyaretinde Rektör Çomaklı'ya, rektör yardımcıları, rektör danışmanı, üniversite genel sekreteri ile birim yöneticileri ve ofis koordinatörleri eşlik etti.

Atatürk Üniversitesinin sadece kendisinin değil aynı zamanda tüm paydaşlarının da çağın rekabet ortamına ayak uydurmasından sorumlu olduğunu aktaran Prof. Dr. Çomaklı, bu sorumluluğu layığıyla yerine getirebilmek için sürekli eğitim seminerleri, bilgi ve tecrübe paylaşımları, proje desteği, iş insanları ile yüz yüze görüşmeler ile bölgesel ve uluslararası araştırma gezileri düzenlediklerini belitti.

"Ülkelerde ve şehirlerde kalkınmalar topyekûn olur"

Bölge ekonomisinin daha iyi yerlere gelmesi için mücadele ettiklerini belirten Rektör Çomaklı, bunun için de Erzurum'dan başladıklarını ve bu kapsamda şehrin yol haritasını belirlemek üzere gerçekleştirdikleri konferanstan 49 projenin öne çıktığını ifade etti. Buradan çıkan sonuç raporlarını da federasyon üyeleriyle paylaşan Çomaklı: "Ülkemizin ve şehirlerin sosyal, kültürel sorunları ve yapılması gerekenler üzerine önemli projeler gerçekleştirmiş durumdayız. Bütün çalışma sistemlerinin alt yapısını hazır hale getirdik. Bundan sonraki hedefimiz, oluşturduğumuz zeminden güç alarak yükselerek önemli başarıların altına imza atmak. Ancak unutulmamalıdır ki ülkelerde ve şehirlerde kalkınmalar topyekûn olur. Bu yüzden istişare kültürüne önem vererek yapmış olduğumuz çalışmalarımızı iç ve dış paydaşlarımız ile görüşüyor ve gelecek planlamalarımızı kendileriyle paylaşıyoruz. İş insanlarının yoğunlukta olduğu STK'lar ile bünyesinde bulundurduğu üyelerini rekabet ortamına hazırlamak ve üyelerin kendini geliştirmesini sağlamak amacıyla desteğimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda Başkan Mehmet Nuri Alim ile yönetimine misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kurulduğu ilk günden itibaren heyecanla çalışmalarına devam ettiklerini aktaran İpekyolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Erzurum Şubesi Başkanı Mehmet Nuri Alim, dün inşa edileni ve yapılanı değil, geleceğin sağlam zeminlere inşa edilebilmesi için mücadele etmeyi kendilerine görev addettiklerini dile getirdi. Fikir teatisine her zaman önem veren bir yapıda olduklarını da kaydeden Başkan Alim, şehirde birlikteliğin tesis edilmesi ve daha da güçlenmesi için gayret gösterdiklerini dikkat çekerek bu beraberliğe katkı sunan Rektör Ömer Çomaklı ve ekibine teşekkür etti.

Ziyaret, soru-cevap kısmının ardından son buldu.

Kaynak: İHA