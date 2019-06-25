Ortak Yaşam Kooperatifinde köklü değişim

Yaklaşık iki yıl önce, kurulduğundan bu yana yürüttüğü çalışmalarını Bornova'dan İzmir'e taşıyan Ortak Yaşam Kooperatifi, 15. olağan genel kurul toplantısında büyük bir yenilenmeyle projelerini hayata geçirmeye karar verdi.

Selçuk ilçesine bağlı Zeytinköy'de, üreticilerle tüketicileri aynı çatı altında buluşturan ve geleneksel kooperatif örgütlenmelerine göre çok amaçlı yapısıyla farklılık gösteren Ortak Yaşam Kooperatifi, bünyesine katılan yeni ortaklarla ivme kazanmayı hedefliyor. Ortak Yaşam Kooperatifi, eko-sosyal, çevre ve kültür işletme kooperatifi unvanını taşırken, bu unvan doğrultusunda kooperatif, tarımsal alanda üretim yapan herkesi kapsıyor. Ürünlerin katma değerinin artması, yeni ticari alanlar oluşturulması ve işletme faaliyetleri ortakların ihtiyaçları doğrultusunda yapılabiliyor.

Ortak Yaşam Kooperatifi genel kurulunda yapılan ana sözleşme değişiklikleriyle, dikkat çeken bir maddenin ana sözleşmeye eklendiği görüldü. İzmir Kalkınma Ajansı'nın 12 Haziran'da açıkladığı hibe programı çerçevesinde, kooperatiflerin başvuru yapabilmesi için gerekli olan "5 yıl süreyle kar dağıtılmaması" maddesi, oy birliğiyle ortak yaşam ana sözleşmesine eklendi. Bu değişiklikle başvuru süresi 6 Eylül'de biten hibe programına, Ortak Yaşam Kooperatifinin de başvuru yapabileceği belirtildi. Hibe programının, Küçük Menderes Havzasındaki ilçelere yönelik olması nedeniyle de merkezi Selçuk Zeytinköy olan Ortak Yaşam Kooperatifin, tarımsal ürünlerin değerlenmesi ve çiftçilerin ekonomik açıdan güçlenmesi için bir yatırım projesi hazırlayabileceği kaydedildi.

Kaynak: İHA