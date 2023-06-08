Ortakları artık ona güvenmiyor, Putin gücünü kaybetti!

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Putin'in mevcut sorunların farkında olduğunu belirterek, "Bence iş ortakları ona olan güvenlerini yitirdi. Bu durum hem orduyu hem de diğer birçok şeyi etkiliyor. Putin, geçmişte sahip olduğu gücü kaybetti" şeklinde ifadeler kullandı.

Zelenskiy, düzenli Rus ordusu ile Wagner grubu arasındaki ilişkilere atıfta bulunarak, devlet ve özel ordular arasında ciddi bir siyasi mücadelenin olduğunu savundu.

NATO üyeliği konusuna da değinen Zelenskiy, Vilnius'ta düzenlenecek NATO zirvesine işaret ederek, "Ukrayna elbette zirveye katılmak istiyor. Ancak NATO'nun bizi gelecekteki bir üye olarak görmemesi durumunda, neden oraya gidelim?" diye sordu.

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KANIT GÖSTERİN

Kuzey Akım boru hatlarına yönelik saldırılarda Ukrayna'nın dahli olduğu iddialarını sert bir dille reddeden Zelenskiy, "Ben Cumhurbaşkanı'yım ve bu tür emirleri veririm. Ukrayna tarafından böyle bir şey yapılmadı. Ben böyle bir şey yapmayacağım. Bu konuda hiçbir şey bilmiyordum. 'Bize kanıt gösterin' diyorum. Eğer ordumuz bunu gerçekleştirmişse, kanıtları gösterin" şeklinde değerlendirme yaptı.

Zelenskiy, Rusya'yı Kahovka Barajı'nın patlamasının ardından kurtarma çalışmalarını büyük ölçüde engellemekle suçlayarak, "İnsanları işgal altındaki bölgeden tahliye etmek çok zor. Yardım görevlilerimiz onları kurtarmaya çalışırken üzerlerine ateş açılıyor" ifadelerini kullandı.

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