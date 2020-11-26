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  3. Ortaköy'de denizde erkek cesedi bulundu!

Ortaköy'de denizde erkek cesedi bulundu!

Beşiktaş Ortaköy İskelesi’nde bir erkeğin denizde hareketsiz bir şekilde olduğunu gören polis ekipleri, botla şahsın yanına giderek cesedi denizden çıkardı. İhbara gelen 112 ekipleri 30'lu aşlarda olduğu öğrenilen cesedi incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlattı.

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26 Kasım 2020 Perşembe 14:12
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