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  3. Ortaköy’de korkunç manzara! Denizden erkek cesedi çıktı

Ortaköy’de korkunç manzara! Denizden erkek cesedi çıktı

İstanbul Ortaköy'de polis ekipleri tarafından denizin yüzeyine çıkmış 30 yaşlarında erkek bir şahsa ait ceset buldu. Bulunan ceset Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ortaköy’de korkunç manzara! Denizden erkek cesedi çıktı

İstanbul'un Ortaköy semtinde meydana gelen olay, saat 13.00 sıralarında Beşiktaş Ortaköy İskelesi'nde gerçekleşti. İddialara göre Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler İstanbul Boğazı'nda bir şahsın yüzeyde hareketsiz durduğunu gördü.

Şahsın yanına giderek bota alan polis, öldüğünü belirledi. Yaklaşık 2 haftadır denizde olduğu düşünülen ve üzerinden kimlik çıkmayan 30'lu yaşlardaki erkek şahsın cesedi ekiplerin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.

Ortaköy’de korkunç manzara! Denizden erkek cesedi çıktı

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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