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Ortaköy’de yılbaşı coşkusu başladı

Yeni yıla sayılı saatler kala Ortaköy'de yılbaşı eğlencesi başladı. Ortaköy Meydan'a akın eden vatandaşlar çalınan müziklerde eğlendi.

Ortaköy’de yılbaşı coşkusu başladı

Yeni yıla sayılı saatler kala Ortaköy'de yılbaşı eğlencesi başladı. Ortaköy Meydan'a akın eden vatandaşlar çalınan müziklerde eğlendi.

Yılbaşını Ortaköy'de geçirmek isteyen vatandaşlar meydana akın etti. Kurulan sahnede DJ performansıyla eğlenen kalabalık dans ederek müziğe ayak uydurdu. İlerleyen saatlerde düzenlenecek havai fişek gösterisine kadar vatandaşlar eğlenmeye devam edecek.

Kaynak: İHA




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