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Ortalık bir anda karıştı! Hindistan'da aşırı sağcılardan katolik okuluna saldırı

İsveç'in Uppsala kentinde yer alan Uppsala Üniversitesi'nde akademisyen olan Ashok Swain sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Hindistan'da Radikal Hindular tarafından bir Katolik okuluna saldırı düzenlendiğini duyurup tepkisini dile getirdi.

İsveç'in en eski üniversitesi Uppsala'da çalışan Hintli akademisyen Ashok Swain sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ülkesi Hindistan'da bir Katolik okuluna aşırı sağcı Hindular tarafından saldırı düzenlendiğini belirtti.

1991 yılında Hindistan, Yeni Delhi'deki Jawaharlal Nehru Üniversitesi Uluslararası Çalışmalar Okulu'ndan doktora derecesini aldıktan sonra İsveç'teki üniversitede çalışan Swain, Orta Hindistan'da bulunan okula düzenlenen saldırıya ilişkin paylaşımında bir videoya da yer verdi. Swain, düştüğü notu "Bir ulusun intihar etmeye karar vermesinin sonu yoktur" ifadesiyle sonlandırdı.

Ortalık bir anda karıştı! Hindistan'da aşırı sağcılardan katolik okuluna saldırı

SLOGAN ATIP, TAŞKINLIK ÇIKARDILAR

Paylaşılan görüntüde sloganlar atılıp, taşkınlık çıkarıldığı gözlerden kaçmadı.

Swain'in gönderisindeki ifadelere çok sayıda Hintli Twitter kullanıcısının destek verdiği görüldü.

İşte o görüntü:

Berkem Temizel
Gece Editörü
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