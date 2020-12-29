Ortalık bir anda karıştı! Mide bulandıran iddia mahalleyi ayağa kaldırdı

Olay, bugün İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinin Esenyurt semtinde gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, Güzelyurt Mahallesi'nde 11 yaşındaki kız çocuğunun 38 yaşındaki yabancı uyruklu bir şahıs tarafından taciz edildiği edildi. Bu durum mahalleyi ayağa kaldırdı. İddia üzerine toplanan mahalleli yabancı uyruklu şahsı linç etmek istedi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay sırasında yabancı uyruklu şahıs, mahallelinin elinden kurtularak bir işyerine sığındı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve özel harekat ekipleri vatandaşları sakinleştirmek için uzun süre uğraştı.

Vatandaşların sakinleşmemesi üzerine polis ekipleri, şüpheli şahsı zırhlı araca koyarak polis merkezine götürdü. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şahsın ilk ifadesinde, iki eşi ve 9 çocuğunun olduğu ve kız çocuğuna sadece adresi sorduğunu söylediği öğrenildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.