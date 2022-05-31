Ortalık fena karıştı! Rasim Ozan Kütahyalı'dan, Ahmet Hakan'a ağza alınmayacak sözler! "Şerefini satmış..."

Son zamanlarda yaptığı açıklamalarla öne çıkan Rasim Ozan Kütahyalı, geçtiğimiz gün kendisini hedef alan gazeteci Ahmet Hakan'ı köşeye sıkıştırdı. Kütahyalı, Hakan'ın "Devletin onu kenara çekmesi lazım" cümlelerine sert tepki göstererek, "Seni en yakınların gözünde bile bir ‘yaşayan ceset’, ‘şerefini satmış kalem’ haline getirdiğime inanıyorsun" ifadelerine yer verdi.

"ŞEREFİNİ SATMIŞ KALEM"

Rasim Ozan Kütahyalı kaleme aldığı tepki yazısında, “Ahmetciğim tüm karakterini ve haysiyetini bitirdiğimi düşünüyorsun. Seni en yakınların gözünde bile bir ‘yaşayan ceset’, ‘şerefini satmış kalem’ haline getirdiğime inanıyorsun. O yüzden bana kinini anlıyor ve hoşgörüyorum” diyen Kütahyalı, “Ama bunları kendine sen yaptın kardeşim. Suçluyu aynada ara” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Hakan, bugünkü yazısında, "Ayşenur Arslan'ı hapse atıyorlardı, biz devreye girdik; Uğur Dündar 28 Şubat soruşturmasında korkuyordu, bizi aradı!" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'yı isim vermeden eleştirdi. Hakan, "Devletin acilen bu şahsı kenara çekip, şu iki şeyin hesabını sorması lazım: Bir: FETÖ zamanı ‘Tutuklanacak’ diyerek ortalığı terörize ediyordun. Hele gel bakalım. Önce bunun bir hesabını ver. İki: Sen kimsin ki devlet, senin ricanla hareket etsin. Türk hukuk sistemine hakaret etme cüretini nereden buluyorsun. Bunun da hesabını ver" ifadelerini kullandı.