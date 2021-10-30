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  3. Ortalık kan gölüne döndü! Çıkan kavgada biri kalbinden diğeri bacağından bıçaklandı!

Ortalık kan gölüne döndü! Çıkan kavgada biri kalbinden diğeri bacağından bıçaklandı!

Konya'nın Karatay ilçesinde sokak ortasında çıkan kavgada ortalık kan gölüne döndü. Bıçakların kullanıldığı kavgada Ceyhun Ayhan kalbinden, Serkan Karakuş ise bacağından yaralandı.

Ortalık kan gölüne döndü! Çıkan kavgada biri kalbinden diğeri bacağından bıçaklandı!

Olay, Saat 13.00 sıralarında Karatay ilçesi Şemsi Tebriz-i Mahallesi Sultan Veled Caddesi'nde gerçekleşti.

Ceyhun Ayhan ve Serkan Karakuş, sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı.

BİRİ BACAĞINDAN DİĞERİ KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Tartışmanın şiddetli bi hal almasıyla kavga başladı. Kavga sırasında Serkan Karakuş bacağından, Ceyhun Ayhan ise kalbinden bıçaklandı. Karakuş kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, yaraladığı Ayhan'a ise çevredeki vatandaşlar evlerinden getirdikleri havlu ile yarasına tampon yaptı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hastane'ye kaldırılan Ceyhun Ayhan'ın hayati tehlikesi olduğu bildirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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