Ortalık kana bulandı! Cinnet geçiren vatandaş rastgele ateş açtı: Ölüler var!

Rusya'nın Krasnodar bölgesine bağlı Krımsk kentindeki yaşayan bir şahsın hastane önüne gelerek rastgele ateş açması sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti.

YAYINLAMA
Google News
Ortalık kana bulandı! Cinnet geçiren vatandaş rastgele ateş açtı: Ölüler var!

Rusya'nın Krasnodar bölgesine bağlı Krımsk kentindeki Komarov Caddesi'nde bulunan bir tıp merkezi önüne gelen şüpheli kişi etrafa rastgele ateş açtı. Saldırganın çevresindekileri hedef alarak ilerlemeye devam ettiği sırada bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. O esnada aracına binen saldırgan, silahıyla intihar etti.

Ortalık kana bulandı! Cinnet geçiren vatandaş rastgele ateş açtı: Ölüler var!

4 KİŞİ ÖLDÜ

Rusya İçişleri Bakanlığı Krasnodar Bölgesi Müdürlüğü Basın Sözcüsü Aleksandr Runov, saldırının detayları ile ilgili açıklama yaptı. Saldırganın, 1956 doğumlu yerel sakin olduğunu söyleyen Runov, "Saldırıda 3 kişi öldü. Ardından saldırganın intihar etmesiyle toplam ölü sayısı 4'e ulaştı" dedi. Saldırının nedenine ilişkin bilgi olmadığını ifade eden Runov, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

Ortalık kana bulandı! Cinnet geçiren vatandaş rastgele ateş açtı: Ölüler var!

EŞİNİN BOŞANMA DAVASI AÇTIĞINI ÖĞRENMİŞ

Öte yandan, Rus basınında yer alan haberlerde, eşinin kendisine boşanma davası açtığını öğrenen saldırganın cinnet geçirerek çevresine ateş açmış olabileceği belirtildi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa, AB'yi eleştirdi! Doğalgaz önerisine sert çıktı
Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa, AB'yi eleştirdi! Doğalgaz önerisine sert çıktı
Lübnan Necib Mikati, IMF ile anlamak zorunda olduklarını açıkladı
Lübnan Necib Mikati, IMF ile anlamak zorunda olduklarını açıkladı
Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa: "Bu öneriye ciddiyetle yaklaşmak zor
Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa: "Bu öneriye ciddiyetle yaklaşmak zor
Kovid-19 vaka artışları tedbirleri sıkılaştırdı! 25 Kasım'dan itibaren...
Kovid-19 vaka artışları tedbirleri sıkılaştırdı! 25 Kasım'dan itibaren...
Son Haberler
Ekrem İmamoğlu'nun İngilizceyle mücadelesi devam ediyor! Her şeyi eline yüzüne bulaştırdı: "İngilizcesi ile İstanbul'u yönetme kalitesi aynı seviyede"
Ekrem İmamoğlu'nun İngilizceyle mücadelesi devam ediyor! Her şeyi eline yüzüne bulaştırdı: "İngilizcesi ile İstanbul'u yönetme kalitesi aynı seviyede"
Süper Loto sonuçları 24 Kasım 2022 Perşembe| 24.11.2022 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı
Süper Loto sonuçları 24 Kasım 2022 Perşembe| 24.11.2022 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı
Ortalık kana bulandı! Cinnet geçiren vatandaş rastgele ateş açtı: Ölüler var!
Ortalık kana bulandı! Cinnet geçiren vatandaş rastgele ateş açtı: Ölüler var!
Bakan Vedat Bilgin'den sözleşmeli personel için müjdeli haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak!
Bakan Vedat Bilgin'den sözleşmeli personel için müjdeli haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak!
Malezya Kralı hükümeti kurma görevini 1. Parti lideri Enver İbrahim'e verdi
Malezya Kralı hükümeti kurma görevini 1. Parti lideri Enver İbrahim'e verdi
Rusya'dan Kiev'e bir saldırı daha: Ölüler ve yaralılar var
Rusya'dan Kiev'e bir saldırı daha: Ölüler ve yaralılar var
Çok Okunanlar
Son dakika | Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var
Son dakika | Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var
Engelliler Günü'nde engelliler izinli mi? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü resmi tatil mi?
Engelliler Günü'nde engelliler izinli mi? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü resmi tatil mi?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 24 Kasım 2022 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 24 Kasım 2022 Perşembe maç programı
İslam Memiş'ten gram altın için dikkat çeken tahmin! Dolar'a yatırım yapanları üstüne basa basa uyardı: "Dolar'ı olanlar dikkat etsin"
İslam Memiş'ten gram altın için dikkat çeken tahmin! Dolar'a yatırım yapanları üstüne basa basa uyardı: "Dolar'ı olanlar dikkat etsin"
İngiltere Yüksek Mahkemesi "İskoçya'nın ikinci bağımsızlık referandumuna onay vermedi
İngiltere Yüksek Mahkemesi "İskoçya'nın ikinci bağımsızlık referandumuna onay vermedi
Göçmenlerin kaldığı otel alev alev yandı! İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken otelde kalan 200 kişi...
Göçmenlerin kaldığı otel alev alev yandı! İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken otelde kalan 200 kişi...
Yorumlananlar
Aydın'da mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz eden sapık adamın verdiği ifade kan dondurdu!
Aydın'da mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz eden sapık adamın verdiği ifade kan dondurdu!
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var