Ortalık karışıyor! Donald Trump Üçüncü Dünya Savaşı'nın yaklaştığını belirtti!

2021 yılında başkanlık koltuğunu Joe Biden'e devreden Donald Trump, Ruysa Ukrayna Savaşı'nın yıl dönümünde resmi sitesinde bir video yayımladı. Trump video da 3. Dünya Savaşı'na yaklaşıldığını belirtti. 2024 seçimlerine adaylık koyan ve kampanya başlatan Trump kazanınca savaş çığırtkanlarını kovacağını dile getirdi.

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Ortalık karışıyor! Donald Trump Üçüncü Dünya Savaşı'nın yaklaştığını belirtti!

2017 ve 2021 yılları arasında Cumhuriyetçi Partisinden aday olan Donald J. Trump Hillary Clinton'a karşı oy çoğunluğu elde ederek Amerika'nın 45. Başkanı olmuştu. Eski ABD Başkanı Donald Trump, 24 Şubat Rusya-Ukrayna savaşının yıldönümü kapsamında, resmi sitesinde, "Başkan Trump bitmeyen savaşlar peşinde koşan savaş çığırtkanlarını ve küreselcileri kovacak" başlıklı bir video yayımladı.

Donald Trump Washington'da "savaş yanlısı" bir düzen olduğunu öne sürerek, "3. Dünya Savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı." dedi. Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Dışişleri Bakanlığındaki tüm "savaş kışkırtıcılarını ve küreselcilerin" bu kurumlardan çıkartacağını dile getirdi.

Ortalık karışıyor! Donald Trump Üçüncü Dünya Savaşı'nın yaklaştığını belirtti!

SAVAŞ BAŞLATMAYAN TEK BAŞKAN OLDUĞUNU İFADE ETTİ

Trump, kendisinin "nesiller boyunca savaş başlatmayan tek başkan" olduğunu ve Washington'daki bürokratların tavsiyelerini reddederek çatışmalara engel olduğunu ifade etti. Ukrayna'da 2014 yılındaki ayaklanmalara o dönemki ABD yönetiminin destek verdiğini söyleyen Trump, "ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland gibi, Ukrayna'yı NATO'ya doğru yaklaştırmayı saplantı haline getirmiş insanlara sahibiz." diye konuştu.

Ortalık karışıyor! Donald Trump Üçüncü Dünya Savaşı'nın yaklaştığını belirtti!

"BEN BAŞKANINIZ OLSAYDIM BUNLAR ASLA OLMAYACAKTI"

Trump bu insanların Irak'ta olduğu gibi uzun süredir çatışma peşinde olduğunu, yine de bunların hiçbirinin Ukrayna'nın bir yıl önce işgal edilmesini mazur göstermeyeceğini belirtti. "Ben başkanınız olsaydım bunlar asla olmayacaktı." ifadesini kullandı.2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, "Doğru liderlikle Ukrayna savaşını 24 saatte bitirebiliriz." diyerek, kendisinin ABD çıkarlarını her şeyin üzerinde tutan yetkilileri görevlendireceğini ifade etti.

Ortalık karışıyor! Donald Trump Üçüncü Dünya Savaşı'nın yaklaştığını belirtti!

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