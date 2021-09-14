Ortalık karıştı! Söylemezsem Olmaz'da bomba iddia! Çağla Şıkel evliyken Kerem Tunçeri'den bebek mi aldırdı?

Ortaya atılan iddia magazin basınında bomba etkisi yarattı. Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre şimdilerde sunuculuk yapan çok ünlü bir manken, bir dönem sevgili olduğu basketbolcu sevgilisinden bebek aldırdı. Bu haberin üzerine herkes bu isimlerin kim olduğunu merak ederken Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programı bombayı patlattı ve Çağla Şikel'in Emre Altuğ ile evli iken basketbolcu Kerem Tunçeri'den bebek aldırdığını açıkladı.

Manken ve sunucu olan isim iddiaya göre basketçi sevgilisinden hamile kaldı. Başka isimle hastaneye gidip çocuğu aldırdı.

Başarılı spor hayatı kadar çapkınlıklarıyla da dikkat çeken Kerem Tunçeri ile Çağla Şıkel'in aşklarını gizli yaşadıkları ve Tunçeri'nin teknesinde görüştükleri ortaya çıktı. Aşkları ifşalanınca ayrılma kararı alan ikili hakkında yıllar sonra ortaya atılan iddia magazin gündemini adeta salladı.

Ünlü manken daha önce bir kez evlenip boşanmıştı. Ayrılıktan sonra da adı sık sık bu basketbolcu ile anılmıştı. Eski milli basketbolcunun adı yakın zamanda çok ünlü bir oyuncuyla da anılmıştı.

EMRE ALTUĞ İLE BOŞANMA SEBEBİ BU MU?

2015'te boşanan Altuğ ve Şikel'in bu yüzden ayrılıp ayrılmadıkları merak konusu oldu. İddialara göre Tunçeri, Çağla Şıkel’le yakınlaştığı için bu durumdan rahatsız olan Emre Altuğ, evliliğinde huzursuz oldu. Bu söylentileri kesin bir dille yalanlayan Şıkel ve Altuğ, severek ayrıldıklarını söyleyerek de kafa karıştırmıştı.