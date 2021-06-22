Ortalık karıştı! Uğur Dündar ile Yılmaz Özdil birbirine girdi! "Cenazeme bile gelmeyeceksin"

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda kuruluşunda Uğur Dündar'ın da olduğu Artı 1 TV'nin Sezgin Baran Korkmaz'ın desteği ile kurulduğunu imasına Dündar'dan çok sert tepki geldi. Dündar, "Yılmaz Özdil,benim cenazeme gelmeyeceksin. Kötü kalplisin. Ayıp değil mi, utan be utan! Yazıklar olsun sana, yerin dibine gir" diyerek tepki gösterdi.

ESKİ DOSTLAR DÜŞMAN OLDU

Türkiye'nin tanınmış gazetecilerinden Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar birbirine girdi. Dündar'a yönelik imalarda bulunan Özdil, Uğur Dündar'ı resmen çıldırttı. Yılmaz Özdil, “Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazetecilerin SBK (Sezgin Baran Korkmaz) aşına su katmak istemem ama, SBK’nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD’de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor!” dedi.

DÜNDAR "AYIP DEĞİL Mİ, UTAN BE UTAN!"

Usta gazeteci Uğur Dündar bunun üzerine "Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmeyeceksin sana hakkımı helal etmiyorum. Sen nasıl olur da benim namusuma, şerefime ima yollu laf söylersin, ayıp değil mi utan be utan!" sözleriyle tepki gösterdi.

Özdil’in iddialarına, o sırada TELE 1’de canlı yayınlanan ve Tuncay Mollaveisoğlu’nun sunduğu Anında Manşet programında konuşan Uğur Dündar, sert tepki gösterdi. “Sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen bu ülkedeki iki üç insandan birisin. Birisi Müjdat Gezen’dir, İkincisi sensin. Sana kardeşim dedim. Sen nasıl olur da ‘değerli ağabeyim’ dediğin, yere göğe sığdıramadığın bir insana ima yollu dahi olsa çamur atmaya yeltenirsin”

ÖZDİL'DEN MANİDAR DOST VE GÜVENİLİR GAZETECİ İMASI

Özdil diğer paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı: “SBK’nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD’deki iddianamede yazıyor... Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?”