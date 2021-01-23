TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor programında heyecan ve gerginlik günden güne artıyor. Programın bu akşam ekranlara gelecek olan bölümüne Ünlüler takımında yer alan Çağrı'nın geçirdiği sinir krizi damga vuruyor.

İlk oyunda Ünlüler takımından Batuhan'ın başını makaraya çarpmasının ardından Çağrı," Bu çizgiyi bir kişi geçmesin o zaman, tamam mı?" diyor. Daha sonra ödül oyununu kazanma isteği ile Çağrı, Gönüllüler takımından Uğurtan'ın el hareketinden sonra " Sende Barış" diyerek bağırıyor.

POYRAZ'IN YORUMU ORTAMI GERDİ

Dokunulmazlık oyunundaki heyecan sürerken Poyraz'ın Ünlüler takımına ilişkin, " Çok düştüler çok, bizde bu iş devam. Biz işimize" dedi. Bunun üzerine Ünlüler takımından Barış "Bir şey mi var? Bir sakin olalım" dedi

Daha sonra fragmanda yayınlanan görüntülerde Çağrı, Poyraz'a " Senin sahte olduğunu zaten biliyordum" diyor. Daha sonra Poyraz, Çağrı'ya " Çağrı geç "bench" ine" " Abi demek yok artık sana. Terbiyesizlik yapana abi yok." dedi.

ÇAĞRI, BARAN'IN ÜSTÜNE YÜRÜDÜ

Akabinde ekrana gelen görüntülerde Çağrı,Gönüller takımından Baran'ın üzerine yürümeye çalışarak," Hayırdır lan. Hayırdır?" dedi., Baran ise " Ne hayırdır? Hayırdır ne ? " dedi.

ZOR SAKİNLEŞTİRDİLER

Görüntülerde İsmail Balaban ve Hayrettin'in sakinleştirmeye çalıştığı Çağrı'nın sinir krizi geçirdiği görüldü.

ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?

Çağrı Atakan 1981 yılında Ankara'da doğdu ve eğitimine özel bir okulda başladı. Ardından Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. İstanbul'da yaşayan Çağrı Atakan, oyunculuk ile ilgileniyor.

Çağrı Atakan kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Sevgilisi kim?