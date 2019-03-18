Ortaokul öğrencileri için ‘Teknoloji Seminerleri' devam ediyor

KUZEY Kıbrıs Turkcell, "Teknoloji Seminerleri" ile 6'ncı sınıf öğrencilerini hızla değişen ve gelişen teknoloji ile ilgili olarak bilgilendirmeye devam ediyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell (KKTCELL) işbirliğinde başlatılan "Teknoloji Seminerleri'nde öğrencilere teknolojinin geçmişten günümüze kadar olan değişimi ve gelişimi, güvenli internet ile teknolojinin doğru kullanımı gibi bilgiler anlatıldı. Sanal gerçeklik oyunları ile desteklenen seminerlerde, öğrenciler, yeni teknolojileri ilk kez deneyimledi. Öğrencilere teknolojinin gelişimi ve dijital değişim süreci KKTCELL Şebeke Teknolojileri Planlama Müdürü Muzaffer Meta, Satış Destek Uzmanı Senem Tunçbilek ve Müşteri Deneyimi Yönetimi Uzmanı Deniz Nizam tarafından gönüllü olarak aktarıldı.

Seminerler bugüne kadar Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Şht. Zekâ Çorba Ortaokulu, Değirmenlik Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji, Cumhuriyet Lisesi, Demokrasi Ortaokulu, Bayraktar Ortaokulu, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, Canbulat Özgürlük Ortaokulu ve Çanakkale Ortaokulu'nda 6'ncı sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlendi.

"ÇOCUKLARIN BU DENEYİMİ YAŞAMASI SEMİNERLERİ RENKLENDİRİYOR"

Müşteri Deneyimi Yönetimi Uzmanı Deniz Nizam seminerle ilgili olarak şunları söyledi:

"Çocuklarımızın teknolojiyi doğru kullanabilmelerini sağlamakta benim de katkımın olması beni çok mutlu ediyor. Diğer bir yandan ise günlük yoğun ve stresli hayatlarımızdan bir nebze olsun kurtulup, çocukların eğlenceli enerjisi ile arınmak bana ayrı bir heyecan da veriyor. Çocuklarımızın gerçekten yeni bilgileri almakta üstün bir yetenekleri var. Verilen tüm bilgileri hemen öğreniyorlar ve eğlenceli vakit geçirmeyi seviyorlar. Bu sebeple de seminerler çok eğlenceli geçiyor ve bizler de konularımızı anlatırken heyecan ve büyük bir istek ile anlatıyoruz. Çocuklarımıza teknolojiyi anlatırken aynı zamanda da onlara sanal gözlüğü (VR Gözlük) deneyimletiyoruz. Sanal gözlükle ilk defa tanışan çocukların heyecanı ve zaman zaman çığlıkları, o deneyimleri gerçekten yaşamaları seminerlerimizi renklendiriyor."

SEMİNERLER DEVAM EDECEK

'Teknoloji Seminerleri'nin 2018- 2019 eğitim öğretim yılı içerisindeki üçüncü döneminde de bakanlığa bağlı 30 ortaokulda 6'ıncı sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenmeye devam edeceği belirtildi.

DHA