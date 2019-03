Ortaokul öğrencilerinden “Kadın” temalı resim sergisi

Safranbolu Vilayetler Birliği Ortaokulu öğrencileri tarafından yapılan "Kadın" temalı resim sergisinin açılışı Misak-ı Milli Demokrasi Meydan'ında yapıldı.

Safranbolu Vilayetler Birliği Ortaokulu öğrencileri emekçi ve cefakar kadınları anlatan çizimlerden oluşan resim sergisi ile 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı. Pastel ve sulu boya çalışmalarından oluşan sergideki resimlerde cefakar kadınların yaşadığı zorluklar anlatılıyor. Toplumsal farkındalığın oluşturulduğu ve öğrencilerin emeklerini en güzel şekilde gösteren resim sergisinin açılışına AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, AK Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Kaya, CHP Safranbolu Belediye Başkan Adayı Elif Köse, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer'in eşi Miray Ürkmezer, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Sergi açılışında konuşan AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Safranbolu Vilayetler Birliği Ortaokulu öğrencilerinin sergisi için Safranbolu'da bulunduklarını belirterek, "Safranbolu'nun en güzel yerindeyiz. Öncelikle bu yavrularımızı tebrik ediyorum. Çok güzel eserler ortaya koymuşlar. İç dünyalarını tablo, resim olarak el becerilerini gönüllerinden akan duygularını resmetmişler. Gelecekleri güzel olsun, güzel eğitim alıp iyi bir yerlere gelsinler. Elbette her gün kadınlar günü olmalı, olmalıdır. Kadınlarımız kadınlar günü vesilesi ile gördükleri değeri her zaman alabilmelidir. Bizi dünyaya getiren annelerimiz ablalarımızı hanımlarımız her türlü övgüye layıklar. Bu vesile ile tüm kadınlarımızın kadınlar gününü tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından resim sergisinin açılışı gerçekleştirilirken, sergiyi gezen AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ve Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer'in eşi Miray Ürkmezer tarafından öğrencilere çiçek dağıtıldı.

