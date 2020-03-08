Ortaokul öğretmeni evinde ölü bulundu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ortaokul öğretmeni Yener Ö. (47), evinde ölü bulundu. Kısa süre önce eşinden ayrıldığı ve psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Yener Ö.'nün intihar ettiği değerlendiriliyor.

Alanya'ya bağlı Avsallar Sosyal Bilgiler Ortaokulu'nda öğretmen olarak görev yapan Yener Ö.'den haber alamayan arkadaşları jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine saat 11.00 sıralarında olay yerine gelen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, savcılıktan alınan iznin ardından çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Eve giren ekipler, Yener Ö.'yü battaniyeye sarılı vaziyette hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Yener Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yener Ö.'nün cansız bedeni savcılık ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kısa süre önce eşinden ayrıldığı ve psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Yener Ö.'nün intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: DHA