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Ortaokul sınavları ertelendi mi? | Sınavlar ertelendi mi? | Ortaokullarda yüz yüze sınav tarihi değişti mi?

Milli Eğitim Bakanlığı ortaokullarda yüz yüze sınav takvimi güncellemesi yaptı. Peki Ortaokul sınavları ertelendi mi? | Sınavlar ertelendi mi? | Ortaokullarda yüz yüze sınav tarihi değişti mi? İşte detaylar....

Ortaokul sınavları ertelendi mi? | Sınavlar ertelendi mi? | Ortaokullarda yüz yüze sınav tarihi değişti mi?

Milli Eğitim Bakanlığı ortaokullarda yüz yüze sınav takvimi güncellemesi yaptı. Peki Ortaokul sınavları ertelendi mi? | Sınavlar ertelendi mi? | Ortaokullarda yüz yüze sınav tarihi değişti mi?  İşte ayrıntılar....

ORTAOKUL SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Koronavirüs riski yüksek/çok yüksek illerde ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda 26 Mart'tan sonraki sınavlar 3 Mayıs'tan itibaren yapılabileceği belirtildi.

Ortaokul sınavları ertelendi mi? | Sınavlar ertelendi mi? | Ortaokullarda yüz yüze sınav tarihi değişti mi?

SINAVLAR ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı ortaokullarda yüz yüze sınav takvimi güncellemesi yaptı. MEB, 5. 6. ve 7. sınıfların sınavını 3 Mayıs'a erteledi.

Ortaokullarda yüz yüze sınav takvimi güncellendi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kovid-19 riski yüksek/çok yüksek illerde ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda 26 Mart'tan sonraki sınavlar 3 Mayıs'tan itibaren yapılabilecek." ifadesine yer verildi. Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4. sınıflar ile ortaokulların 8. sınıflarında sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edecek.

Ortaokul sınavları ertelendi mi? | Sınavlar ertelendi mi? | Ortaokullarda yüz yüze sınav tarihi değişti mi?

ORTAOKULLARDA YÜZ YÜZE SINAV TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

Kovid-19 riski yüksek/çok yüksek illerde ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda 26 Mart'tan sonraki sınavlar 3 Mayıs'tan itibaren yapılabilecek.

Ortaokul sınavları ertelendi mi? | Sınavlar ertelendi mi? | Ortaokullarda yüz yüze sınav tarihi değişti mi?

Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4. sınıflar ile ortaokulların 8. sınıflarında sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edecek.

Ortaokul sınavları ertelendi mi? | Sınavlar ertelendi mi? | Ortaokullarda yüz yüze sınav tarihi değişti mi?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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