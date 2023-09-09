Ortaokul ve lise öğrencileri robotlarıyla büyüledi

Bu yıl 15'incisi Bursa'da düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Ortaokul ve lise öğrencileri robotlarıyla büyüledi

Bu yıl 15'incisi Bursa'da düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce bu yıl Bursa'da organize edilen etkinliğe, bu yıl 81 il ve 18 ülkeden 12 bin 716 katılımcı 4 bin 733 robotla yer aldı. Öğrenciler, "Endüstriyel Robot Kol", "Çizgi İzleyen (Temel Seviye)", "Çizgi İzleyen (İleri Seviye)", "Hızlı Çizgi İzleyen", "İnsansız Hava Aracı (Mini Drone)", "Mini Sumo", "Tasarla-Çalıştır", "Yumurta Toplama (Caretta Caretta)", "Labirent Ustası", "Tozkoparan Robot (Temel Seviye)", "Serbest Proje", "Temalı", "Su Altı Aracı (ROV)" ve "Otonom Araç" olmak üzere 14 kategoride mücadele etti.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'ndeki düzenlenen ödül töreninde konuşan MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, bu yarışman bir marka olduğunu ifade etti. Gençlerin umut beslediği, projelendirdiği, vakit harcadığı ve uykusuz kaldığı projelerin çok kıymetli olduğunu belirten Karagöz, "Sizin o harcadığınız her bir dakika, her bir vakit bizim ülkemizin geleceğinin umudu. Türkiye yüzyılının umudu. Türkiye yüzyılının mimarlarını görüyoruz burada" şeklinde konuştu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise "Geleceği gençler inşa edecek. Bilim ve teknoloji, kültür ve sanatla ve tabi ki de sporla diyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri ve hediyeleri takdim edildi.

İstanbul'dan gelen Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Otonom Araç kategorisinde ikincilik ve üçüncülük ödülünü almaya hak kazandı.

Ortaokul ve lise öğrencileri robotlarıyla büyüledi

Ortaokul ve lise öğrencileri robotlarıyla büyüledi

Ortaokul ve lise öğrencileri robotlarıyla büyüledi

Ortaokul ve lise öğrencileri robotlarıyla büyüledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Huawei'den muhteşem geri dönüş: 5G’li Mate 60 Pro tüm satış beklentilerinin üzerine çıktı!
Huawei'den muhteşem geri dönüş: 5G’li Mate 60 Pro tüm satış beklentilerinin üzerine çıktı!
SUBÜ-TETRA sektör temsilcileriyle bir araya geldi
SUBÜ-TETRA sektör temsilcileriyle bir araya geldi
Togg'un bin 391'inci talihlisi Yerköylü çiftçi Mikail Karabulut oldu "Çok güzel araç yapmışlar, yapan mühendislerin eline koluna sağlık”
Togg'un bin 391'inci talihlisi Yerköylü çiftçi Mikail Karabulut oldu "Çok güzel araç yapmışlar, yapan mühendislerin eline koluna sağlık”
Geleceğin mesleğine ilgi artıyor! İşte, Türkiye’nin en çok para kazandıracak mesleği
Geleceğin mesleğine ilgi artıyor! İşte, Türkiye’nin en çok para kazandıracak mesleği
Son Haberler
İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Fatih Erbakan: "Orta Vadeli Ekonomik Program çözümden uzakta"
Fatih Erbakan: "Orta Vadeli Ekonomik Program çözümden uzakta"
Romanya’da Rusya’ya ait İHA parçaları bulunduğu iddiası
Romanya’da Rusya’ya ait İHA parçaları bulunduğu iddiası
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı
Bu araçları kullananlar dikkat! Bomba gibi patlayabilir!
Bu araçları kullananlar dikkat! Bomba gibi patlayabilir!
Yıldırım’da robotlar yarışıyor: 19 ülkeden yüzlerce katılımcı
Yıldırım’da robotlar yarışıyor: 19 ülkeden yüzlerce katılımcı
CHP'li vekiller gidip yerinde görmüştü! Yerli milli gururumuz Togg rekora koşuyor! Yeni rakamlar açıklandı
CHP'li vekiller gidip yerinde görmüştü! Yerli milli gururumuz Togg rekora koşuyor! Yeni rakamlar açıklandı
Çok Okunanlar
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Fabrika nerde diyorlardı, TOGG fabrikasını ilk defa gezen CHP'li vekillerden şaşırtıcı açıklamalar!
Fabrika nerde diyorlardı, TOGG fabrikasını ilk defa gezen CHP'li vekillerden şaşırtıcı açıklamalar!
iPhone 15 Türkiye fiyatları sızdırıldı: Beklenenden daha uygun fiyatlı!
iPhone 15 Türkiye fiyatları sızdırıldı: Beklenenden daha uygun fiyatlı!
Başkan Erdoğan açıkladı! Ankara'da düzenlenen Teknofest festivaline rekor katılım
Başkan Erdoğan açıkladı! Ankara'da düzenlenen Teknofest festivaline rekor katılım
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!