Ortaokul ve lise öğrencileri robotlarıyla büyüledi

Bu yıl 15'incisi Bursa'da düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce bu yıl Bursa'da organize edilen etkinliğe, bu yıl 81 il ve 18 ülkeden 12 bin 716 katılımcı 4 bin 733 robotla yer aldı. Öğrenciler, "Endüstriyel Robot Kol", "Çizgi İzleyen (Temel Seviye)", "Çizgi İzleyen (İleri Seviye)", "Hızlı Çizgi İzleyen", "İnsansız Hava Aracı (Mini Drone)", "Mini Sumo", "Tasarla-Çalıştır", "Yumurta Toplama (Caretta Caretta)", "Labirent Ustası", "Tozkoparan Robot (Temel Seviye)", "Serbest Proje", "Temalı", "Su Altı Aracı (ROV)" ve "Otonom Araç" olmak üzere 14 kategoride mücadele etti.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'ndeki düzenlenen ödül töreninde konuşan MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, bu yarışman bir marka olduğunu ifade etti. Gençlerin umut beslediği, projelendirdiği, vakit harcadığı ve uykusuz kaldığı projelerin çok kıymetli olduğunu belirten Karagöz, "Sizin o harcadığınız her bir dakika, her bir vakit bizim ülkemizin geleceğinin umudu. Türkiye yüzyılının umudu. Türkiye yüzyılının mimarlarını görüyoruz burada" şeklinde konuştu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise "Geleceği gençler inşa edecek. Bilim ve teknoloji, kültür ve sanatla ve tabi ki de sporla diyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum" dedi.

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Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri ve hediyeleri takdim edildi.

İstanbul'dan gelen Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Otonom Araç kategorisinde ikincilik ve üçüncülük ödülünü almaya hak kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)