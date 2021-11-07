Ortaokulda skandal! Bir öğrenci 2 kız çocuğunu taciz etti! Maruz kaldığı iğrençliğe dayanamayan genç kız baygınlık geçirdi!

Olay, Sincan ilçesinde bir ortaokulunda meydana geldi.

İddiaya göre, okulda 2 kız öğrenci bir öğrenci tarafından tacize uğradı. Durumu annesine bildirdiği esnada kız öğrenci baygınlık geçirdi.

TACİZCİ GÖZALTINDA

Kızın bayıldığını gören öğrenciler olayı okul yetkililerine bildirdi. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri kız öğrenciyi hastaneye kaldırırken, tacizde bulunduğu iddia edilen öğrenciyi ise polis gözaltına aldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"KIZIMI ARADIĞIMDA AĞLIYORDU"

Olayla ilgili konuşan anne, "Kızımı aradım ulaşamadım. Daha sonra telefonu açarak 'anne ben kursa kaldım dedi.' tamam diyerek kapadım. Daha sonra aradığım zaman ise kızım ağlıyordu 'ne oldu?' dedim. Sesi kesildi. Daha sonra telefondan bazı çocuklar 'teyze koş kızın bayıldı' dedi. Ne oldu dedi' taciz oldu dediler bana çocuklar. 2 kişiye tacizde bulunmuş gittiğim zaman direkt polisi aradım" dedi.