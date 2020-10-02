Ortaokuldan dehşet görüntüleri! 12 yaşındaki kız 3. katın penceresinden atladı

Sarıyer'de bir ortaokulda 12 yaşındaki bir kız sınıfta arkadaşlarıyla oynadığı esnada 3. katın penceresinden aşağıya atladı. O anlar saniye saniye kameralara yansırken çağrılan ambulansla hastaneye götürülen kızın sol koluna platin ve sol ayak bileğine yürüyebilmesi için özel bir aparat takıldığı öğrenildi.

İstanbul Sarıyer'de yaşanan olayda 12 yaşındaki Elif Koşucu, arkadaşlarıyla 3. kattaki sınıfında oyun oynadığı sırada henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü pencereden aşağıya atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan kızın sol bacak ve kolu ile kalça ve kuyruk kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Olayın ardından sol koluna platin ve sol ayak bileğine yürüyebilmesi için özel bir aparat takılan kızın o görüntüleri okul kamerasına anbean kaydedilirken aile ise pandemi nedeniyle davanın görülemediğini ve okul müdürüne de soruşturma açılması izni verilmediği iddia edildi.

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