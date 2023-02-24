Ortelio Biba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ortelio Biba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ortelio Biba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ortelio Biba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ortelio Biba 17 Eylül 2004 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ortelio Biba Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Laçi futbol takımında oynamaktadır. KF Laçi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ortelio Biba'nin KF Laçi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ortelio Biba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ortelio Biba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ortelio Biba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ortelio Biba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Eylül 2019 yılında Int. Tiranë U19

1 Temmuz 2022 yılında KF Laçi

Ortelio Biba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ortelio Biba şuan KF Laçi takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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