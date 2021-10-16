Ortoklazlı ne demek, TDK'ya göre Ortoklazlı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ortoklazlı ne demek? Ortoklazlı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ortoklazlı kelimesi. Peki ortoklazlı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ortoklazlı nedir, ortoklazlı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ORTOKLAZLI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ortoklazlı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ortoklazlı kelimesi anlamı şu şekildedir:

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