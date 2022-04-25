Örtü Altı Domates Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Örtü Altı Domates Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Örtü Altı Domates Yetiştiricisi ne iş yapar, Örtü Altı Domates Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Örtü Altı Domates Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Örtü Altı Domates Yetiştiricisi Tanımı;

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Örtü Altı Domates Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Örtü Altı Domates Yetiştiricisi Maaşları

Örtü Altı Domates Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Örtü Altı Domates Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Örtü Altı Domates Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6111.36

Meslek Adı :

Örtü Altı Domates Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Tarla Ürünleri Ve Sebze Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Örtü altı domates üreten, yetiştiren, hasadını yapıp pazara hazırlayabilen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Örtü Altı Domates Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Toprak yapısını incelemek

b) Üretim tekniklerini araştırmak

c) Çevre koşullarını düzenlemek

d) Sera türlerini araştırmak

e) Kültürel işlemleri yapmak

f) Toprağın oluşumunu incelemek

g) Ekim dikim yerlerini hazırlamak

h) Gübreleme yapmak i) Domates yetiştirmek j) Bitkilerde görülen hastalıkları incelemek

k) Bitkilerde görülen zararlıları incelemek

l) Hastalık, zararlılar ve yabancı otlarla mücadele yapmak

m) Topraksız tarım hazırlığı yapmak

n) Pazarlama organizasyonu yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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