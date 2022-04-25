Örtü Altı Sebze Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Örtü Altı Sebze Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Örtü Altı Sebze Yetiştiricisi ne iş yapar, Örtü Altı Sebze Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Örtü Altı Sebze Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Örtü Altı Sebze Yetiştiricisi Tanımı;

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Örtü Altı Sebze Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Örtü Altı Sebze Yetiştiricisi Maaşları

Örtü Altı Sebze Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Örtü Altı Sebze Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Örtü Altı Sebze Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6111.54

Meslek Adı :

Örtü Altı Sebze Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Tarla Ürünleri Ve Sebze Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ekim-dikim ortamı hazırlayabilen, çevre koşullarını düzenleyebilen, süs bitkilerinde budama ve hastalıkları ile mücadele edebilen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Örtü Altı Sebze Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sebze yetiştirmek

b) Tohumla üretim yapmak

c) Fide yetiştirmek

d) Ekim dikim yerlerini hazırlamak

e) Kültürel işlemleri yapmak

f) Gübreleme yapmak

g) Sulama yapmak

h) Bitkilerde görülen hastalıkları incelemek

i) Bitkilerde görülen zararlıları incelemek

j) Hastalık, zararlılar ve yabancı otlarla mücadele yapmak

k) Domates yetiştirmek

l) Biber yetiştirmek

m) Patlıcan yetiştirmek

n) Hıyar yetiştirmek

o) Kavun yetiştirmek

p) Sebzelerde tohum üretimi yapmak

q) Pazarlama organizasyonu yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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