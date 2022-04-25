Örtü Tipi Çatı Kaplamacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Örtü Tipi Çatı Kaplamacısı görev tanımı nedir, Örtü Tipi Çatı Kaplamacısı ne iş yapar, Örtü Tipi Çatı Kaplamacısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Örtü Tipi Çatı Kaplamacısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Örtü Tipi Çatı Kaplamacısı Tanımı;

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Örtü Tipi Çatı Kaplamacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Örtü Tipi Çatı Kaplamacısı Maaşları

Örtü Tipi Çatı Kaplamacısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Örtü Tipi Çatı Kaplamacısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Örtü Tipi Çatı Kaplamacısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7121.09

Meslek Adı :

Örtü Tipi Çatı Kaplamacısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Çatı Kaplayıcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, eğimli veya düz çatılarda çatı sistemleri prensipleri ve detaylarına uygun olarak, projeyi okuyan, alt yapı hazırlıklarını yapan, genelde membran diye adlandırılan bitüm veya sentetik esaslı örtü tipi malzemeleri, doğru detay ve ısı teknikleri ile birleştirmek sureti ile uygulayarak çatı kaplaması yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Örtü Tipi Çatı Kaplamacısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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