Örtü Tipi Çatı Kaplamacısı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 7121.09

Meslek Adı : Örtü Tipi Çatı Kaplamacısı

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu : İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu : Çatı Kaplayıcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Tanımı : İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, eğimli veya düz çatılarda çatı sistemleri prensipleri ve detaylarına uygun olarak, projeyi okuyan, alt yapı hazırlıklarını yapan, genelde membran diye adlandırılan bitüm veya sentetik esaslı örtü tipi malzemeleri, doğru detay ve ısı teknikleri ile birleştirmek sureti ile uygulayarak çatı kaplaması yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Örtü Tipi Çatı Kaplamacısı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Sarılıcı- Tırmanıcı Bitkiler Yetiştiricisi mesleği için “6113.32” kod olarak kullanılır iken Gastronomi Uzmanı/Mutfak Sanatı Uzmanı mesleği için “3434.04” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Örtü Tipi Çatı Kaplamacısı Meslek Kodu “7121.09” olarak belirlenmiştir.

