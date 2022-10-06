Örtü ve Minder Dikişçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Örtü ve Minder Dikişçisi görev tanımı nedir, Örtü ve Minder Dikişçisi ne iş yapar, Örtü ve Minder Dikişçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Örtü ve Minder Dikişçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Örtü ve Minder Dikişçisi Tanımı;

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Örtü ve Minder Dikişçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Örtü ve Minder Dikişçisi Maaşları

Örtü ve Minder Dikişçisi maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Örtü ve Minder Dikişçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Örtü ve Minder Dikişçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.53

Meslek Adı :

Örtü ve Minder Dikişçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dekoratif yastık ve minder modeli ve kumaşı seçen, kalıp hazırlayan, kesim yapan ve yastık ve minderlerin dikimini ve süslemelerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Örtü ve Minder Dikişçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dekoratif yastık ve minder modeli ve kumaşı seçmek,

b) Kalıbını hazırlama ve kesim işlemlerini yapmak,

c) Dekoratif yastık ve minder dikim işlerini yapmak,

d) Dekoratif yastıkları ve minderleri süsleme yapmak,

e) Yastık ve minderlerin temizlik ve bakımını yapmak,

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