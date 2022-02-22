Örtülü Elektrot Ark Kaynakçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Örtülü Elektrot Ark Kaynakçısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Örtülü Elektrot Ark Kaynakçısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Örtülü Elektrot Ark Kaynakçısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Örtülü Elektrot Ark Kaynakçısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Örtülü Elektrot Ark Kaynakçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Örtülü Elektrot Ark Kaynakçısı Maaşları

Örtülü Elektrot Ark Kaynakçısı maaşı ortalama olarak aylık 7650_TL'dir. En düşük Örtülü Elektrot Ark Kaynakçısı maaşı 6350_TL, En yüksek ise 8950_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Örtülü Elektrot Ark Kaynakçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Kodu :

7212.08

Meslek Adı :

Örtülü Elektrot Ark Kaynakçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kaynakçılar Ve Oksi-Gaz Alevli Kesimciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Örtülü Elektrod Ark Kaynakçısı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, kaynak yöntem sayfasında belirtilen şartlar dahilinde, örtülü elektrod ark kaynağı ön hazırlığı, kaynak ve kaynak sonrası işlemleri yapma, kaynak akım üreteci ve kaynak düzeneğinin bakımını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Görev ve İşlem Basamakları :

Örtülü Elektrod Ark Kaynakçısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş emrini, kaynak yöntem sayfasını (KYS) ve/veya kaynak planını (KP) incelemek,

b) Teknik resmi incelemek,

c) İş parçasını kontrol etmek (kaynak ağzı, temizlik vb.),

d) Kaynak altlıklarını yerleştirmek,

e) İş parçasını pozisyonere bağlamak/sabitleştirmek,

f) İş parçasına ön sehim vermek,

g) İş planına göre ön ısıtma uygulamak,

h) Elektrodu kaynak pensine bağlamak,

i) İş parçasını markalamak,

j) İş parçasını puntalamak,

k) Akım üretecini çalıştırıp arkı başlatmak,

l) Kaynak elektrodunu uygun açı ile tutmak,

m) Kaynak ark kararlılığını gözlem altında tutmak,

n) Pasolar arası sıcaklığı kontrol etmek,

o) Kontrollü soğumayı sağlamak,

p) Kaynak dikişini ve dikiş yüksekliğini kontrol etmek,

q) Kaynak hatalarını gidermek,

r) Kaynak sonrası işlemleri uygulamak (alevli ısıl işlem, kontrollü soğutma, çekiçleme vb.),

s) İş parçasının temizliğini yapmak/taşlamak,

t) Kaynak akım üreteci ve kaynak düzeneğinin günlük ve periyodik bakımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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