Ramazan ayı 2020 yılında da büyük bir heyecan ile bekleniyor. Müslümanlar bu süreç içerisinde farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler.

Müslüman alemi, niyet ederek imsak vaktinden güneş batıncaya kadar yemekten, içmekten ve cinsî münâsebetten uzak duracaklar. Orucunu açacak olanlar ise iftar duasını öğrenmek istiyorlar.

Peki, Oruç duası nedir, oruç duası nasıl edilir? İşte tüm ayrıntılar...

İFTAR DUASI NEDİR?

Oruç açılırken dua edilmesi sünnettir. Herkes içinden geldiği gibi zikrini, şükrünü ve yakarışını ifade edebilir. Örnek olması bakımından öteden beri yaygın olarak yapılan bir duayı buraya alalım:

"Allahım! Senin rızanı kazanmak için oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Sana inanıp güvendim. Ey lutuf ve ikramı geniş olan Rabbim! Beni bağışla."

"Allahumme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu veala rizkuke eftertu"

(Allah'ım senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim.Senin rızkınla orucumu açıyorum)

PEYGAMBERİMİZİN ORUÇ AÇARKEN OKUDUĞU İFTAR DUASI

Hazreti Muhammed Ramazan ayında orucunu açarken hep bu duayı okurdu. Peygamberimizin okuduğu iftar duası şöyle;

“Allahümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü.”

Manası: Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.

Peygamberimiz orucunu açtıktan sonra ise şöyle derdi;

“Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşaallah Teâlâ sevap kesinleşti.”

İslam âlimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi:

“Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

"Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya" şeklinde yapılan niyet en efdal olan niyettir. Herhangi bir oruç için niyet ederken gün belirlemeden yani "Bugünkü orucu tutmaya" derken bugün kelimesini kullanmadan edilen niyetlerde caizdir. Ramazan ayı içerisinde farz olan Ramazan orucu dışında hiçbir oruca niyet edilmez. Çünkü farz orucun zamanında başka oruç tutulmaz. İslam âlimlerinin görüşlerine göre Ramazan ayının 30 günlük orucuna bir seferde niyet edilmez. Her oruç için ayrı niyet edilmelidir.

İFTAR VAKTİNDE YAPILACAK DUA

Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema" ahhertü. "



Manası: "Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.''

İFTAR SONRASI YAPILACAK DUA

Allahümme leke sumtü ve bikeamentü ve aleyke tevekkeltü e alâ rizkike eftartü. Ve savmel'gadi min şehr-iRamazane neveytü fagfirli mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.

Manası:

Allah'ım, senin rızan için oruçtuttum, sana inandım, sana güvendim, senin rızkınla orucumu açıyorum. Ramazân-ıŞerifin yarınki günü orucuna da niyyet ettim. benim geçmiş ve gelecekgünahlarımı yarlığa (bağışla) demektir.

Allâh, cümlemizin tuttuğu oruç ibadetlerimizi kabul buyursun. Âmin!…

Cenâb-ı Hak, oruç ibadetiylenefisleri terbiye olan kullarından eylesin!

