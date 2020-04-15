Oruç ile ilgili hadisler

Allah ramazanda oruç tutmayı biz müslümanlara farz kılmıştır. Peygamber Efendimizi ise bize doğru yolu göstermek için elçi olarak göndermiştir. Peygamberimizin oruçla ilgili söylediği hadis-i şerifleri sizler için derledik. İşte Peygamber Efendimizin ağzından dökülen oruçla ilgili hadisler..

ORUÇLA İLGİLİ HADİSLER

Peygamber Efendimiz (SAV) sahur yemeğini ne kadar geciktirmeye gayret ettiyse iftarını açmak için de o kadar acele etmiş ve akşam namazını kılmadan önce orucunu açmıştır. Ayrıca Hz. Peygamber'in tatlı bir yiyecekle, özellikle de hurmayla orucunu açtığı bilinmektedir. Hurma bulamadığı zamanlarda ise orucunu suyla açmış ve böyle yapılmasını önermiştir. Hz. Peygamber'in, orucunu açarken ettiği dua ise şu şekildedir: “Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum, senin verdiğin rızkla orucumu açtım, kabul et. Sen dualarımızı işiten ve kabul edensin.”

Peygamberimiz (SAV), Ramazan ayında ibadetlerini de aşırı arttırmazdı. Teravih namazlarını yalnız veya cemaatle kılardı. Ramazan ayının son on gününde ise evinin ahalisini gece ibadeti için uyandırırdı. Sahura kalkmayı ihmal etmezdi, ve sahur ile ilgili “Mutlaka sahura kalkın, çünkü sahurda bereket vardır”. (Buharî, Savm, 20). buyurmaktadır. Efendimiz (SAV) Ramazan'da her gün Kuran-ı Kerim okurdu.

Riyazü-s Salihin isimli hadis kitabında yer alan bir hadiste de Resulullah (SAV) müminlere nasıl yemek yenilmesi gerektiğini anlatırken özetle, “Mide üçe ayrılmalı: bir bölümü yemek, bir bölümü su için olmalı. Son bölüm ise boş kalmalı” diyor.

Hz Muhammed (SAV) sahur ve iftarda genellikle hurma yer ve su içerdi. Diğer sahabelerden farklı beslenmeyen ve ailesini de öyle beslemeyen Resulullah Efendimiz, yiyecek bir şey bulamadığında yemez, bulduğunda ise çoğunu etrafa dağıtırdı. Hz Muhammed (SAV), hiçbir dönemde aşırıya kaçmamış ve aşırılığı övmemişti.

Peygamber Efendimiz (sav) hayatı boyunca hep sosyal bir insan olmuştur. Özellikle Ramazan'da Peygamberimiz, hasta ve yaşlılara sıkça yaptığı ziyaretleri artırır, fakir sahabelerin evlerine uğrar, sosyal bir sıkıntı olan her yere tüm sahabelerden önce yetişerek problemlerin çözümünde aktif rol oynardı.

"Oruç, kıyamet günü oruçlu için şefaat edecek, Cenab-ı Hakk’a niyazda bulunup, “Ya Rabbi! Ben onu gündüzleri yiyip içmekten ve zevklerinden alıkoydum. Bunun için onun hakkındaki şefaatimi kabul buyur.” diyecektir. Cenab-ı Hak da orucun bu isteğini kabul edip, oruçluya şefaat etme izni verecektir.” (el-Münziri, et-Tergib, 2/84)

“Oruç tutanın uykusu ibadet, susması ise tesbih sayılır. İyilik ve ibadetlerine kat kat ecir verilir. Duası Allah tarafından kabul edilip günahları affedilir.” (el-Hündî, Kenzü’l-Ummal, 3/327)

“Oruç tutan helâlinden rızkını temin ettiği zaman ahirette hesaba çekilmez.” (el-Hündî, Kenzü’l-Ummal, 3/328)

“Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki oradan sadece oruç tutanlar girebilir.” (İbn Mace, Siyam, 1)

ORUÇLA İLGİLİ AYETLER

“Oruç sabrın yarısıdır.” (İbn Mace, Sıyam,44)

"Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz.'' (Tirmizi, Savm, 82)

Efendimiz(sav) “Ey Allah’ım senin rızan için oruç tuttum, senin rızkınla orucumu açtım.” Derdi.

“Bizim orucumuzla Ehl-i kitabın orucunu ayıran (şey) sahur yemeğidir.” (Müslim, Sıyam, 46)

“Yalanı ve yalana göre hareket etmeyi terk etmeyenin yemeyi içmeyi bırakmasına Allah’ın ihtiyacı yoktur.” (Buhari, Savm, 8)

“Oruç bir kalkandır. Oruçlu, saygısızlık yapmasın, kötü konuşmasın. Eğer biri kendisiyle dövüşmeye veya sövüşmeye kalkarsa, iki defa, ‘ben oruçluyum’ desin.” (Buhari, Savm, 2)

Ey iman edenler! oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz. Bakara( 2) 183

Bu alışverişi yapanlar, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. O müminleri müjdele! Tevbe( 9) 112

"Ye, iç. Gözün aydın olsun! Eğer insanlardan birini görürsen de ki: Ben, çok merhametli olan Allah'a oruç adadım; artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım." Meryem( 19) 26

Eğer o sizi boşarsa Rabbi ona, sizden daha iyi kendini Allah a veren, inanan, sebatla itaat eden, tevbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bâkire eşler verebilir. Tahrim( 66) 5

"Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak kendisinde Kur’an’ın indirildiği aydır. Sizden her kim bu ayda bulunursa oruç tutsun" Bakara, 2/185

''Allahım Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle bizi Ramazana ulaştır.” (Taberani, el Mu’cemul Evsat, IV, 189.)

HADİS NEDİR?

Hazreti Muhammet’in, Müslümanlarca büyük değer verilen, genel kural niteliğindeki sözleri ve davranışları.

“Mübarek Ramazan Ayı size geldi. Yüce Allah’ta bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda sema(cennet) kapıları açılır, cehennem kapıları ise kapanır ve şeytanların azgınları bağlanır.” (Nesai, Sıyam,5)

“Kim inanarak ve sevabını Allahtan umarak Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları affolunur.” (Buhari, İman, 28)

“Büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde, beş vakit namaz ile Cuma, bir sonraki cumaya kadar ve Ramazan diğer Ramazan’a kadar, aralarında işlenen günahların bağışlanmasına vesiledir.” (Müslim, Taharet, 16)

​2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

1000 aydan daha hayırlı olan, dünya üzerinde 1.5 milyarın üzerinde Müslüman için çok özel ve yeri doldurulamaz bir anlamı olan 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının bayram 2020 yılı 24 Mayıs pazar günü başlıyor.

23 Mayıs cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi

24 Mayıs pazar Ramazan Bayramı 1.gün

25 Mayıs pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün

26 Mayıs salı Ramazan Bayramı 3.gün

ORUCUN DİNİMİZDEKİ YERİ NEDİR?

Oruç, İslamın beş şartından biri olmakla birlikte hem Müslümanlar için hem de İslam dini için çok önemli bir ibadettir. Ramazan ayının İslam dinindeki yeri çok farklıdır. Hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. Kur’an bu ayda indirilmeye başlanmış, İslamın güneşi bu ayda doğmuştur. İslamda bin aydan daha hayırlı olduğu bilinen Kadir Gecesi de bu ayın içindedir. Tutulan oruçların, Müslümanların inandığı kıyamet gününde onlara şefaat edeceği bilinir. Müslümanlığa daha da bağlanmak sürekli eylemlerle olabileceğinden oruç tutmak bu yönden kişinin kendisi için bir fırsat olarak görülebilir. Kişi oruç tutmanın ve genel olarak Ramazan ayının önemini kavramalı ve buna göre hareket etmelidir.