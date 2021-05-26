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Oruç isminin anlamı nedir, Oruç ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Oruç isminin anlamı; İslam’ın beş şartından birisi, ibadet demektir. Bu içeriğimizde Oruç isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Oruç isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Oruç isminin anlamı nedir, Oruç ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Oruç isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Oruç ismi ne demek, Oruç ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Oruç isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Oruç İsminin anlamı nedir? TDK Oruç anlamı:

Türk Dil Kurumu'nda Oruç ismi Tanrı'ya ibadet amacıyla yeme, içme vb. şeylerden belli bir süre kendini alıkoyma; çok sevilen veya istenen şeylerden uzak durma anlamlarında kullanılmaktadır.

  

Oruç İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'ı Kerim'de Oruç ismi geçmemektedir.

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Oruç isminin kökeni:

Oruç ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Oruç isminde 3622 kişi bulunmaktadır.

Oruç isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Oruç isminin rengi:

Bronz

Oruç ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Oruç isminin Harf Analizi Nedir ?

Oruç ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

O : Sağduyulu, utangaç

R : Akıllı, lider, sert

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

Ç : Canlı, arkadaş canlısı

Oruç isminin Numerolojisi Kaçtır?

Oruç ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

O : 18

R : 21

U : 25

Ç : 4

= 68 Oruç İsminin Numeroloji Toplamı 68’dir.

Oruç ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Oruç isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Oruç isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

O: 6   R: 9   U: 3   Ç: 3 = 21

2 1 = 3 Kader sayısıdır

Oruç isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal  anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl  zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz  bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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