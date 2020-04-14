Ramazan ayları, nam-ı diğer 11 Ayın Sultanı. Müslüman alemi için bayram havasında geçen bu özel ay, İslam dininin 5 şartından biri olarak; oruç tutmaya herhangi bir engeli bulunmayan ve buluğ çağına eren tüm Müslümanlara farz kılınmıştır.

Belirli bir zaman dilimi için yemek yeme ve bir şeyler içme eylemine ara verme anlamına gelen oruç ibadeti; İslam’ın üçüncü şartı olarak kabul edilir.

Peki, Oruç nasıl tutulur? Oruç nedir? İşte tüm ayrıntılar...

ORUÇ NEDİR?

11 ayın sultanı diye adlandırılan Ramazan ayında tuttuğumuz oruç, İslamın şartları arasında yer alır.

Oruç, tanyerinin ağarmasıyla birlikte güneş batımına kadar yiyecek, içecek ve cinsel münasebetten ve ayrıca yalandan, kötü sözden ve kötü düşüncelerden uzak durarak gerçekleştirilen bir ibadettir.

Amaç kişinin aç ve susuz kalması değil nefsini terbiye etmesi, Allah rızası için açlığa ve susuzluğa dayanması, varlığa şükretmesi ve durumu olmayan kişileri daha iyi anlamayı amaçlamaktadır.

ORUCUN ANLAMI NEDİR?

Sağlık açısından onlarca faydası bulunan oruç ibadetinin Arapça karşılığı ‘savm’ ve ya ‘sıyam’dır.

Arapça’da savm kelimesinin anlamı ise hareketsiz kalmak, her şeyden el etek çekmek ve yiyip içmemek anlamlarına gelir.

Oruç ibadeti; ‘Ey inananlar! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, Allah’a karşı gelmekten sakınasınız diye, size de farz kılındı’ şeklindeki ayet ile tüm Müslümanlara farz kılınmıştır. ( Bakara, 2/183)

Geleneksel fıkıhçılara göre oruç; Güneş’in astronomi bilimine göre 12 derece altta bulunduğu alacakaranlık anından itibaren akşam gün batana dek geçen süre içerisinde hiçbir şey yiyip içmemek ve cinsel ilişkiyi terk etmektir.

ORUÇ NASIL TUTULUR?

Öncelikle kişinin oruç tutmak için niyet etmesi gerekir.

Kişi; oruç tutmak için gece sahur yemeğine kalkıyorsa, bu da fiilen oruç tutmaya niyet ettiği anlamına gelir.

Aynı zamanda kişinin; oruç günü güneş tepe noktasına gelmeden önce niyet etmesi bir zorunluluktur. Niyet ederken; ‘Yarın, Allah rızası için oruç tutmaya niyet ettim’ diyebilir.

İftar saati gelen kişinin iftarı geciktirmemesi ve zamanında orucunu bozması gerekir. Aynı zamanda kişi; iftar vakti, ‘Allah’ım senin için oruç tuttum, sana iman ettim, sana güvendim ve dayandım, senin lütfettiğin rızık ile orucumu açıyorum, geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla, Rabbim!’ şeklinde bir dua ile orucunu açabilir.

ORUÇ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Oruç ibadeti kendi içerisinde farz, vacip, mekruh ve nafile oruçlar olacak şekilde 4 ana başlık altında toplanabilir.

Oruç çeşitlerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

Farz oruçlar:

Bu oruçlar; Ramazan ayında tutulması gereken oruç ve Ramazan ayında tutulamayan orucun kaza ve kefaretleridir. Ramazan ayı orucu zamanı belirli olan farz oruç iken; kaza ve kefaret oruçları ise zamanı belirli olmayan farz oruçlardır. Kişi; Ramazan ayında tutmadığı oruçların kazasını ve kefaretini, mekruh olmayan diğer günlerde tutabilir.

Vacip oruçlar:

Belirli bir gün tutulmak üzere adanan oruçlar ve bozulan nafile oruçların kazası; vacip oruçlar olarak kabul edilir. Belirli bir günde tutulmak üzere adanan orucun; o gün tutulması vaciptir.

Nafile oruçlar:

Allah rızası için mekruh olmayan günlerde tutulan, farz ya da vacip olmayan oruçlara; nafile oruçlar ismi verilir. Sünnet, müstehap ve mendup olan oruçlar; bu kapsamda değerlendirirler.

Mekruh oruçlar:

Ramazan bayramının 1. Günü ile Kurban bayramının dördüncü gününde kişi tarafından tutulan oruçlar; mekruh olarak kabul edilir. Çünkü bu günlerde ziyafetten kaçınmak; dinimizce kabul edilmemiştir. Kişinin bu günlerde, sevdikleriyle birlikte vakit geçirmesi ve oruç tutmaması gerekir.