Oruç ne zaman bitiyor 2021, hangi tarihte? Ramazan ne zaman bitecek 2021? Geri sayım başladı!

Ramazan Bereket ve rahmet ayıdır. Bu ayda milyonlarca müslüman 30 gün boyunca oruç tutar. Oruç ayında 1 haftayı geride bıraktık. 3 hafta sonra Ramazan bitecek ve Ramazan Bayramı başlayacak. İşte Oruç ne zaman bitiyor 2021? Ramazan ne zaman bitecek 2021? sorularının yanıtı...

ORUÇ NE ZAMAN BİTİYOR 2021, HANGİ TARİHTE?

2021 yılında Ramazan 12 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

Ramazan Bayramı bu yıl 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak ve 15 Mayıs, Cumartesi günü bitecek.

2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Bin Aydan Daha Hayırlı olan Kadir Gecesi de 8 Mayıs 2021'de idrak edilecektir.

RAMAZAN AYI İÇİN YENİ KISITLAMALAR

İşte Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde uygulanacak yeni kısıtlamalar;

Ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

Lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak.

Toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecek.

* Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının prim yüklerini devlet üstlenecek ve bu kişilere kişi başı 1500 TL nakdi ödeme yapılacak.