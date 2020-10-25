Türkiye Doğu Akdeniz'de yeni bir NAVTEX ilan etti. 4 Kasım'a kadar geçerli olacak Navtex ilanı ile Oruç Reis sismik araştırma gemisi yeni çalışma alanı olan Rodos Adası'nın güneyinde çalışmalarını sürdürecek.

Türkiye'nin ilan ettiği yeni Navtex 4 Kasım'a kadar geçerli olacak. Yeni Navtex ile Oruç Reis gemisine yeni çalışma alanı belirlendi.

Yayınlanan yeni NAVTEX ile Oruç Reis Rodos Adası'nın güneyinde görevine devam edecek.

Öte yandan Oruç Reis ve beraberindeki gemilerin bölgedeki görev süresi 22 Ekim’de son bulmuş, geçen günlerde yayınlanan yeni Navtex ile görev süresi 27 Ekim’e uzatılmıştı.

NAVTEX NEDİR?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

ORUÇ REİS GEMİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Ülkemizin deniz yetki alanları başta olmak üzere tüm denizlerde arama ve araştırmaların etkin bir şekilde icra edilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar koordinasyonunda MTA ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı işbirliğinde 2012 yılında tamamen yerli imkanlarla inşaasına başlanan ve ileri teknoloji ürünü birçok bilimsel ve teknik ekipmanla donatılan ORUÇ REİS milli araştırma gemimizin 23 Haziran 2017 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. 2017 yılı Ağustos ayı içerisinde operasyon test, eğitim ve tecrübe faaliyetlerine başlanmıştır.

ORUÇ REİS Araştırma Gemimiz, modern sevk ve manevra sistemleriyle birlikte, jeofizik (2B/3B derin sismik, gravite, manyetik) sistemler ve deniz tabanı ayrıntılı görüntüleme/haritalama sistemleri, uzaktan kumandalı sualtı aracının (ROV) yanı sıra, su kolonu ve deniz tabanından jeolojik örnekleme yapabilecek ekipmanla donatılmış olup, gemide alınan verilerin işlenmesi, analizi ve değerlendirmesine yönelik jeoloji, jeofizik, hidrografi, oşinografi ve biyoloji araştırma laboratuvarları yer almaktadır. Gemide ayrıca uluslararası standartlarda bir helikopter pisti bulunmaktadır.

Açık denizlerde iki ve üç boyutlu derin sismik araştırmalar yapabilecek kapasitede modern sevk ve manevra sistemleriyle donatılan ORUÇ REİS gemisi ile petrol ve doğal gaz araştırmalarının yanı sıra kara alanlarımızın deniz altındaki devamlılıklarının izlenmesi bağlamında kıta sahanlığı gibi stratejik öneme haiz bilimsel araştırmalar da etkin bir şekilde icra edilebilecektir. Ayrıca, gemimiz ile deniz tabanından itibaren 15.000 m derinlikteki jeolojik yapılar görüntülenebileceği gibi, modern uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile 1.500 m su derinliğindeki deniz tabanı ayrıntılı olarak izlenebilecek, deniz suyundan ve tabanından numune alınarak ölçüm ve analizler anında yapılabilecektir.